В Украине более четырех тысяч новых случаев СOVID

В Украине продолжает сокращаться количество выявленных случаев коронавируса. Накануне их было чуть больше четырех тысяч, что меньше, чем сутками ранее. Всего в Украине зафиксировали уже 1,078 млн случаев COVID-19. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.





"4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника", - сообщил Степанов.





По его данным, также за минувшие сутки:





госпитализированы - 1526 человек;

летальных исходов - 73;

выздоровели - 4693 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 13 128 (в том числе методом ПЦР - 11 021, методом ИФА - 2107).





За все время пандемии в Украине:





заболело - 1 078 251 человек;

выздоровели - 733 558 человек;

летальных исходов - 18 927;

проведено ПЦР-тестов - 5 621 024.





"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях", - добавил глава Минздрава.





Количество заболеваний в регионах в сутки:





Киев - 504 случая;

Винницкая область - 54 случая;

Волынская область - 83 случая;

Днепропетровская область - 234 случая;

Донецкая область - 162 случая;

Житомирская область - 91 случай;

Закарпатская область - 50 случаев;

Запорожская область - 528 случаев;

Ивано-Франковская область - 104 случая;

Киевская область - 301 случай;

Кировоградская область - 7 случаев;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 352 случая;

Николаевская область - 314 случаев;

Одесская область - 285 случаев;

Полтавская область - 269 случаев;

Ровенская область - 54 случая;

Сумская область - 39 случаев;

Тернопольская область - 72 случая;

Харьковская область - 63 случая;

Херсонская область - 75 случаев;

Хмельницкая область - 26 случаев;

Черкасская область - 300 случаев;

Черновицкая область - 134 случая;

Черниговская область - 45 случаев.





Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.





Напомним, днем ранее сообщалось о 4 576 новых случаях коронавируса. При этом выздоровели 6 250 человек.





По последним данным, COVID-19 заразились более 85 млн жителей планеты. Украина по количеству случаев коронавируса занимает 17 строчку среди мировых стран и восьмую - среди европейских.



