В Украине более четырех тысяч новых случаев СOVID

В Украине продолжает сокращаться количество выявленных случаев коронавируса. Накануне их было чуть больше четырех тысяч, что меньше, чем сутками ранее. Всего в Украине зафиксировали уже 1,078 млн случаев COVID-19. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
"4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника", - сообщил Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1526 человек;
летальных исходов - 73;
выздоровели - 4693 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 13 128 (в том числе методом ПЦР - 11 021, методом ИФА - 2107).
За все время пандемии в Украине:
заболело - 1 078 251 человек;
выздоровели - 733 558 человек;
летальных исходов - 18 927;
проведено ПЦР-тестов - 5 621 024.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях", - добавил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 504 случая;
Винницкая область - 54 случая;
Волынская область - 83 случая;
Днепропетровская область - 234 случая;
Донецкая область - 162 случая;
Житомирская область - 91 случай;
Закарпатская область - 50 случаев;
Запорожская область - 528 случаев;
Ивано-Франковская область - 104 случая;
Киевская область - 301 случай;
Кировоградская область - 7 случаев;
Луганская область - 12 случаев;
Львовская область - 352 случая;
Николаевская область - 314 случаев;
Одесская область - 285 случаев;
Полтавская область - 269 случаев;
Ровенская область - 54 случая;
Сумская область - 39 случаев;
Тернопольская область - 72 случая;
Харьковская область - 63 случая;
Херсонская область - 75 случаев;
Хмельницкая область - 26 случаев;
Черкасская область - 300 случаев;
Черновицкая область - 134 случая;
Черниговская область - 45 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, днем ранее сообщалось о 4 576 новых случаях коронавируса. При этом выздоровели 6 250 человек.
По последним данным, COVID-19 заразились более 85 млн жителей планеты. Украина по количеству случаев коронавируса занимает 17 строчку среди мировых стран и восьмую - среди европейских.