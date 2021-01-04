КГБ Беларуси готовил убийство Шеремета - СМИ

Секретные спецслужбы Беларуси по приказу тогда еще президента страны Александра Лукашенко обсуждали возможность убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на аудио запись, предоставленную бывшим сотрудником спецотряда Алмаз Игорем Макаром властям ЕС для проведения расследования. В Нацполиции Украины в понедельник, 4 января, также сообщили о получении материалов относительно возможных заказчиков убийства.





На записи, сделанной в апреле 2012 года, на тот момент глава КГБ Беларуси Юрий Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками спецотряда Алмаз варианты устранения Шеремета, который на тот момент жил в России.





"Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу... ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, это не так воздействует на сознание людей", - говорил на записи человек с голосом, похожим на голос экс-главы КГБ.





Также в записи обсуждались варианты убийства бывших сотрудников спецслужб Беларуси, ставших оппонентами режима Лукашенко и уехавших в Германию. Сообщается, что "президент ждет этих четких мероприятий", а методы "утопить, расстрелять" признаны неактуальными - стоит задача "спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство и все остальные вещи". Речь шла об убийстве Олега Алкаева, Владимира Бородача и Вячеслава Дудкина.





Тем временем пресс-служба Нацполиции сообщает, что в декабре прошлого года "следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки Украины определенную информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году".





"Документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления", - говорится в сообщении.





Отмечается, что фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованные в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, обсуждался вариант отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв.





"На данный момент следствие Нацполиции получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран", - сообщили в полиции, добавив, что лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий.





Убийство журналиста Павла Шеремета - одно из наиболее резонансных преступлений последних лет в Украине. Долгое время у следствия не было ни одного подозреваемого в убийстве журналиста.





12 декабря 2019 года, министр внутренних дел Арсен Аваков неожиданно сообщил о задержании подозреваемых по делу Шеремета. Ними стали волонтеры АТО и медики Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Инна и Владислава Грищенко, а также Яна Дугарь.





Ветеран АТО Андрей Антоненко находится в СИЗО уже более года. При этом сообщалось, что следствию не удалось установить организаторов убийства Павла Шеремета, а все обвиняемые в исполнении не признали своей вины.



