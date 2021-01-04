Эксперт - об аудиозаписях по Шеремету

Аудиозаписи, в которых говорится об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета, должны быть признаны подлинными, как и голоса на них, считает военный эксперт. В конце 2020 года Игорь Макар из белорусского КГБ передал в СМИ записи разговоров тогдашнего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева за апрель 2012 года. На записи Зайцев якобы во время инструктажа подразделения КГБ "Альфа" говорит о способах убийства белорусского журналиста Павла Шеремета, в частности – с помощью подрывного устройства. Причиной для убийства называется то, что деятельность Шеремета "создает проблемы белорусским властям".
Кстати, "автор" слива информации Макар уже не в первый раз предает огласке тайные разговоры силовиков."Неделя, но не четыре года"
"КП" в Украине" обратилась к военному эксперту Георгию Салманишвили с просьбой прокомментировать намечающийся очередной "кассетный скандал".
- Очень много нестыковок с этими аудиозаписями, - рассказал нам Георгий Салманишвили. - Сразу на поверхности множество вопросов: как и чем была произведена запись в защищенном от прослушек кабинете здания КГБ? Почему так долго и где хранилась эта запись, если считать ее подлинной? Почему всплыла только сейчас?
Дальше по пунктам. Давайте не забывать, что КГБ Беларуси был достойным учеником КГБ СССР и очень многому научился. В том числе – соблюдать уровни компетенции сотрудников. То есть дается команда командиру подразделения, а он доводит ее до непосредственных исполнителей - причем только в том объеме, который необходим для выполнения задания. Говорить о стратегических планах во время инструктажа, перед личным составом, во всеуслышание – это дичайший уровень некомпетентности. Сомневаюсь, что глава КГБ Беларуси настолько глуп. Да и не занимаются руководители комитета госбезопасности инструктажем рядового состава, они могут только дать приказ командиру подразделения с озвучкой своих пожеланий.
Также отмечу: никакой лейтенант не может иметь допуска к подобной информации, не его уровень. И никакие поддерживаемые им связи с действующими сотрудниками спецподразделения ничего не меняют.
Далее: между постановкой задачи по устранению человека и ее выполнением проходит максимум неделя, но уж никак не четыре года. Ну и последнее слово за экспертами, которые должны установить подлинность этой записи и подлинность голоса, заверить, что голос на пленке действительно принадлежит Зайцеву.
Полагаю, полиция законными методами установит происхождение этих записей. Они могут быть какими-то отправными точками, но как полноценное доказательство – вряд ли.
Игорь Макар – экс-сотрудник спецподразделения "Алмаз" МВД Республики Беларусь (спецподразделение занималось задержанием особо опасных преступников, охраной высших лиц государства и борьбой с терроризмом). Фото: Личный архив Игоря Макара
Игорь Макар – экс-сотрудник спецподразделения "Алмаз" МВД Республики Беларусь (спецподразделение занималось задержанием особо опасных преступников, охраной высших лиц государства и борьбой с терроризмом). Старший лейтенант милиции. Родился в 1977 году в Гродно.
Проработав в "Алмазе" шесть лет, в 2003 году Макар уволился из структур МВД и начал работать в охране безопасности Александра Козулина - кандидата на пост президента Республики Беларусь. В 2006 году, за два дня до президентских выборов, Макар по соображениям безопасности и после угроз со стороны КГБ/МВД покинул Беларусь.
А спустя год Игорь Макар передал радиостанции "Немецкая волна" записи бесед, тайно сделанные в ходе встреч с командиром "Алмаза" полковником Николаем Карпенковым и министром внутренних дел Беларуси генерал-лейтенантом Владимиром Наумовым. Из этих записей следует, что в 2006 году власти Республики Беларусь использовали противозаконные методы борьбы против кандидата в президенты от оппозиции Александра Козулина.
"Перед выборами мне почти постоянно звонил на мобильный телефон Николай Карпенков, он тогда был командиром отряда, – для встречи, поговорить. Он очень хотел, чтобы я ушел из политики, потому что я был бывшим сотрудником "Алмаза". И я с ним очень серьезно поговорил. Очень серьезно. В итоге он мне сказал: "Или ты уйдешь, или береги свою мать". То есть он мне дал понять, что все будет очень и очень плохо, - рассказывал потом европейским СМИ Игорь Макар. - Через какое-то время я встретился с министром внутренних дел Беларуси Владимиром Наумовым. Когда я встретился с ним, мы разговаривали более двух часов, и я умудрился этот разговор записать. Не буду говорить, каким способом. Мы договорились с Наумовым таким образом, что весь компромат я отдаю в Бресте, мы расходимся, и в политику я больше не лезу. Наумов там на записи мне прямо сказал: "Козулина посадим, а следующим будешь ты". То есть, в принципе, выбора не дал".Команда на устранение
Сейчас экс-"алмазовец" проживает в одной из стран Евросоюза (предположительно – в Германии).
"Литовский посол согласился взять меня в Литву и дать политическое убежище. Я улетел, - продолжал свои откровения спецназовец. - Через некоторое время я разговаривал с бойцом подразделения "Алмаз", который мне рассказал, что на встречу с Наумовым, о которой мы договорились для передачи ему информации на чиновников, на высших лиц, направили группу "Алмаза", причем ту группу, которой я руководил. Меня должны были задержать, и была дана команда на мое устранение. Наверное, подложили бы в машину либо оружие, либо наркотики, а потом показали бы по телевизору – вот, смотрите, какая оппозиция, они получают деньги и т.д.".
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
4 января белорусская оппозиционная инициатива "Белорусский Народный Трибунал” опубликовала аудиозаписи и документы, из которых можно сделать вывод, что белорусские спецслужбы следили за Павлом Шереметом еще в 2012 году, когда белоруский журналист жил в России, а также планировали его убийство. Считается, что Павел Шеремет был известен как противник политики белорусского президента Александра Лукашенко. Национальная полиция Украины 4-го же января сообщила, что еще в декабре получила эту информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета.
Напомним, 20 июля 2016 года, уже после нескольких лет проживания в Украине, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. Расследование долго буксовало. 12 декабря 2019 года внезапно руководство МВД собрало брифинг, на котором обнародовало имена подозреваемых в убийстве: АТОшник и рок-музыкант Андрей Антоненко, медик и волонтер Юлия Кузьменко, медсестра 25-й бригады Яна Дугарь, супруги Владислави ИннаГрищенко, а также АТОшник Иван Вакуленко.
Дело об убийстве Шеремета рассматривает суд присяжных. В итоге на январь 2020 года в СИЗО остается только Андрей Антоненко. Остальных кого выпустили, кто вышел под залог, кого отправили на круглосуточный домашний арест.