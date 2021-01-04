Эксперт - об аудиозаписях по Шеремету

Аудиозаписи, в которых говорится об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета, должны быть признаны подлинными, как и голоса на них, считает военный эксперт. В конце 2020 года Игорь Макар из белорусского КГБ передал в СМИ записи разговоров тогдашнего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева за апрель 2012 года. На записи Зайцев якобы во время инструктажа подразделения КГБ "Альфа" говорит о способах убийства белорусского журналиста Павла Шеремета, в частности – с помощью подрывного устройства. Причиной для убийства называется то, что деятельность Шеремета "создает проблемы белорусским властям".

Кстати, "автор" слива информации Макар уже не в первый раз предает огласке тайные разговоры силовиков.

"КП" в Украине" обратилась к военному эксперту Георгию Салманишвили с просьбой прокомментировать намечающийся очередной "кассетный скандал".

- Очень много нестыковок с этими аудиозаписями, - рассказал нам Георгий Салманишвили. - Сразу на поверхности множество вопросов: как и чем была произведена запись в защищенном от прослушек кабинете здания КГБ? Почему так долго и где хранилась эта запись, если считать ее подлинной? Почему всплыла только сейчас?

Дальше по пунктам. Давайте не забывать, что КГБ Беларуси был достойным учеником КГБ СССР и очень многому научился. В том числе – соблюдать уровни компетенции сотрудников. То есть дается команда командиру подразделения, а он доводит ее до непосредственных исполнителей - причем только в том объеме, который необходим для выполнения задания. Говорить о стратегических планах во время инструктажа, перед личным составом, во всеуслышание – это дичайший уровень некомпетентности. Сомневаюсь, что глава КГБ Беларуси настолько глуп. Да и не занимаются руководители комитета госбезопасности инструктажем рядового состава, они могут только дать приказ командиру подразделения с озвучкой своих пожеланий.

Также отмечу: никакой лейтенант не может иметь допуска к подобной информации, не его уровень. И никакие поддерживаемые им связи с действующими сотрудниками спецподразделения ничего не меняют.

Далее: между постановкой задачи по устранению человека и ее выполнением проходит максимум неделя, но уж никак не четыре года. Ну и последнее слово за экспертами, которые должны установить подлинность этой записи и подлинность голоса, заверить, что голос на пленке действительно принадлежит Зайцеву.

Полагаю, полиция законными методами установит происхождение этих записей. Они могут быть какими-то отправными точками, но как полноценное доказательство – вряд ли.



