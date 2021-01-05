За сутки в Украине более пяти тысяч случаев COVID

В Украине за минувшие сутки выявили более пяти тысяч случаев коронавируса, всего заразились 1,083 млн украинцев. Об этом во вторник, 5 января, сообщает министр здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"5334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника", - отметил глава Минздрава.
По его данным, также за минувшие сутки:госпитализированы - 1280 человек; летальных случаев - 202; выздоровели - 13 850 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 39 286 (в том числе методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).
За все время пандемии в Украине:заболело - 1 083 585 человек; выздоровели - 747 408 человек; летальных исходов - 19 129; проведено ПЦР-тестов - 5 645 178.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях", - отметил министр.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев - 846 случаев;
- Винницкая область - 76 случаев;
- Волынская область - 86 случаев;
- Днепропетровская область - 320 случаев;
- Донецкая область - 269 случаев;
- Житомирская область - 77 случаев;
- Закарпатская область - 65 случаев;
- Запорожская область - 418 случаев;
- Ивано-Франковская область - 61 случай;
- Киевская область - 266 случаев;
- Кировоградская область - 25 случаев;
- Луганская область - 33 случая;
- Львовская область - 371 случай;
- Николаевская область - 87 случаев;
- Одесская область - 682 случая;
- Полтавская область - 376 случаев;
- Ровенская область - 137 случаев;
- Сумская область - 59 случаев;
- Тернопольская область - 53 случая;
- Харьковская область - 313 случаев;
- Херсонская область - 84 случая;
- Хмельницкая область - 40 случаев;
- Черкасская область - 376 случаев;
- Черновицкая область - 127 случаев;
- Черниговская область - 87 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, накануне в Украине выявили более четырех тысяч новых случаев СOVID-19.
Также сообщалось, что число госпитализированных с COVID снизилось на 20% за последние пять недель.