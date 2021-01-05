За сутки в Украине более пяти тысяч случаев COVID

В Украине за минувшие сутки выявили более пяти тысяч случаев коронавируса, всего заразились 1,083 млн украинцев. Об этом во вторник, 5 января, сообщает министр здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"5334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника", - отметил глава Минздрава.

По его данным, также за минувшие сутки:

осуществлено тестирований за сутки - 39 286 (в том числе методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).

За все время пандемии в Украине:

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях", - отметил министр.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 846 случаев;

Винницкая область - 76 случаев;

Волынская область - 86 случаев;

Днепропетровская область - 320 случаев;

Донецкая область - 269 случаев;

Житомирская область - 77 случаев;

Закарпатская область - 65 случаев;

Запорожская область - 418 случаев;

Ивано-Франковская область - 61 случай;

Киевская область - 266 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Львовская область - 371 случай;

Николаевская область - 87 случаев;

Одесская область - 682 случая;

Полтавская область - 376 случаев;

Ровенская область - 137 случаев;

Сумская область - 59 случаев;

Тернопольская область - 53 случая;

Харьковская область - 313 случаев;

Херсонская область - 84 случая;

Хмельницкая область - 40 случаев;

Черкасская область - 376 случаев;

Черновицкая область - 127 случаев;

Черниговская область - 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, накануне в Украине выявили более четырех тысяч новых случаев СOVID-19.

Также сообщалось, что число госпитализированных с COVID снизилось на 20% за последние пять недель.