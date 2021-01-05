Съемки детей в ролике президента:500 гривен - это нормально

Новогоднее поздравление президента оставило неоднозначное послевкусие. Ролик с детьми перестает умилять после того, как выяснилось: 5-8-летним малышам, нанятым через агентство "LOT", пришлось сниматься с шести вечера до трех часов ночи. За это они получили по 500 гривен. Ну, не они, а их родители.

"КП" в Украине" выяснила, как сегодня работает индустрия детского актерства и что думают родители будущих телезвезд.

Начинающим актерам сейчас не позавидуешь - конкуренция у них сумасшедшая. Слишком много желающих.

- Поэтому проблем с подбором начинающего актера вне зависимости от возраста для рекламного ролика сейчас не бывает. Отсюда и гонорары за съемки обычно скромные, иногда вовсе их нет, - объяснили нам в одном из кастинговых агентств Киева. - Раньше даже массовке, которая мелькает где-то вдалеке на полсекунды, платили по 100 - 200 гривен за час. Теперь – нет. Средний гонорар за работу непосредственно в кадре сейчас гривен 200 - 500. Дети еще нормально получили.

Плюс из-за экономического кризиса бюджеты рекламы стремительно падают, начинают предлагать бартер - оплатить съемку рекламируемым товаром.

По словам нашего собеседника из кастингового агентства, приличные деньги к юному актеру приходят, когда он имеет внушительный список работ и навыки, которые отличают его от обычных детей, решивших лишь попробовать себя на съемочной площадке.

Судя по открытым данным баз актеров, в Украине начинают пробовать себя на съемках буквально с пеленок.

- Мой сын снимался с 9 месяцев. Конечно, он не понимал, что с ним происходит. Но переносил съемки всегда спокойно, ему нравилось. И другие дети переносят все хорошо, если бы они закатывали истерики, их не водили бы сниматься, - говорит мать одного из несовершеннолетних артистов. - Плачут обычно те, кто и дома ведут себя неспокойно. А если дома ребенок спокоен, то и на площадке с ним не будет проблем. Съемки с такими малышами длятся долго, они на площадке даже спят и кушают. Иногда у деток есть дублеры, и в таких случаях малышам даже есть с кем поиграть и отдохнуть.

Хотя в нашей стране детский труд запрещен, этот момент легко регулируется подписанием договора с родителями. Они присутствуют на съемках, и вся ответственность на них. В том числе, и чтобы их чадо не перерабатывало.

А тут уж как посмотреть. По словам нашей собеседницы, иногда съемки длятся часа два-три, а иногда все восемь или десять. Детей и родителей кормят, а маленьким дают поспать.

- На моей памяти такое было только один раз, чтобы мы с дочерью задержались на съемках до двух часов ночи. Дочке тогда уже было 15 лет. Снимали рекламный ролик, - говорит еще одна мать актрисы. - Там все добровольно: не хочешь задерживаться - можешь уходить, но на замену тебе быстро найдут кого-то другого.

Она подтверждает, что договора с родителями подписывают в большинстве случаев. Но за работу платят в лучшем случае примерно все те же 500 гривен. Порой приходится сниматься бесплатно.

- При этом на кастингах не протолкнуться. Подводных камней полно. Многое зависит от агента - оповестит он о кастинге или нет, будет ли заниматься ребенком, - говорит наша собеседница. - Часто и сами родители ведут себя как ненормальные. Мамы напрямую звонят продюсерам и начинают вопить им в трубку, что их чада самые лучшие и самые талантливые. С такими не хотят иметь дело.

Объявления о наборе на съемки делятся, как правило, на два типа. Одни без конкретной задачи, как в случае с роликом с президентом. Агентство просто искало детей 5-8 лет.

И те, что конкретную задачу имеют, например: "Для съемки в рекламном ролике ивент-агентства ищем игровую светловолосую девочку 5-7 лет с красивой улыбкой". И дальше начинается "дурдом". Родители начинают слать фото детей, их имена и возраст.

- Часто родители шлют фото не в тему. Например, ищем 6-летнего мальчика, а присылают 12-летних девочек, - продолжает рассказ сотрудник кастингового агентства. – Хорошо, если пишут люди с опытом, которые имеют портфолио. Там больше качественных фото, описан съемочный опыт ребенка, его параметры, возраст, контактные данные.

Все это попадает в базу актеров, некоторые базы находятся в интернете в открытом доступе. Тысячи резюме младенцев и детей постарше с реальными именами и параметрами.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

По мнению психолога Анны Чехман, прежде чем отправлять ребенка на съемочную площадку, нужно удостовериться, действительно ли он хочет пробовать себя в роли актера. Не боится ли он признаться родителям, что любит что-то другое. Не идет ли из-за страха на поводу мам и пап, которые уже выбрали ему "светлое будущее".

- Это особенно актуально в наши дни. Существует множество Ютуб- и Инстаграм-каналов, где главные персонажи – дети, и на этих каналах показаны мельчайшие подробности их жизни. Стать звездой экранов просто. Дети с самого маленького возраста имеют немалую аудиторию и находятся постоянно в кадре. Такое детство пагубно влияет на психику ребенка, - считает психолог Анна Чехман. - Из-за того, что ребенок с детства под надзором камеры, у него может со временем развиваться депрессия и другие виды психических расстройств, а также различные виды зависимостей. Вплоть до суицида в раннем возрасте.

По мнению нашего эксперта, если регулярно отягощать ребенка постоянным трудом, связанным с изображением тех эмоций, которые он по факту не чувствует, то он со временем перестает понимать, где его искренняя эмоция, а где социальные ожидания.

- Было бы неплохо, если бы с детьми и их родителями проводил предварительную беседу психолог, который оценивал бы мотивации ребенка, его психологическое состояние, а также уровень влияния родителей, - утверждает Анна Чехман. - Это поможет отсеять детей, родственники которых навязчиво стремятся любой ценой сделать из ребенка звезду телеэкрана.

Также психолог считает, что необходимо запретить использование детей в политической рекламе. Сейчас, в эпоху сильного политического напряжения, из-за ролика с тем или иным политиком ребенка могут затравить, сделать его изгоем и оказать негативное влияние на его дальнейшую судьбу.