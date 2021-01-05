Налоговая предупредила о сбоях электронных сервисов

Государственная налоговая служба Украины предупредила о возможных сбоях в работе электронных сервисов начиная с 5 января 2021 года. Проблемы вероятны после 22.00 до 1.00 шестого января. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает пресс-служба ведомства.





"В связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса квалифицированного представителя электронных доверительных услуг информационно-справочного департамента Госналоговой сообщаем, что с 5 января 2021 года с 22.00 по 1.00 6 января 2021 года возможные частичные ограничения доступа к электронным сервисам", - сообщает пресс-служба ГНС.





В ведомстве также попросили извинения за временные неудобства.



