Когда в Украине намерены провести Олимпиаду?

Украина может провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. Через 10 лет в Украине будет достаточно развита для этого инфраструктура, сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Об этом в понедельник, 4 января, пишет Суспільне Спорт.





"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем сколько это будет стоить. Больше смотрим на Зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также Юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель - взрослая Олимпиада", - сказал министр.





Министр отметил, что сейчас в правительстве обсуждают вопрос с местом проведения олимпиады.





"Провести Олимпиаду - это классная цель для нас. Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут рабочие места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы - это туризм", - заявил Гутцай.





Напомним, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании провести в Украине Олимпийские игры. Он говорил, что "Украине нужен спортивный Оскар" .Также говорилось о создании в Украине "высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера".



