Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.71
USD
28.28
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
5 января 21, 12:45
Когда в Украине намерены провести Олимпиаду?
Олимпийские игры
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Украине может быть достаточно развита инфраструктура для проведения Олимпиады в будущем, считает Гутцайт.
Украина может провести Олимпийские игры в 2030 или 2032 году. Через 10 лет в Украине будет достаточно развита для этого инфраструктура, сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Об этом в понедельник, 4 января, пишет Суспільне Спорт.

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем сколько это будет стоить. Больше смотрим на Зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также Юношеские Олимпийские игры, или сразу амбициозная цель - взрослая Олимпиада", - сказал министр. 

Министр отметил, что сейчас в правительстве обсуждают вопрос с местом проведения олимпиады. 

"Провести Олимпиаду - это классная цель для нас. Мы будем строить инфраструктуру, будем привлекать всех, будут рабочие места, чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине для построения спортивных объектов. К нам будут приезжать туристы - это туризм", - заявил Гутцай.

Напомним, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о желании провести в Украине Олимпийские игры. Он говорил, что "Украине нужен спортивный Оскар" .Также говорилось о создании в Украине "высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера".

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Киеве начнут развивать левый берег и обновят Лукьяновку
На Донбассе новое нарушение перемирия
Кабмин утвердил проект госбюджета на 2021 год
Евросоюз призвал ВР изменить закон о НАБУ как можно скорее
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Адвокаты Антоненко требуют изучения "белорусских пленок"
noimageЛокдаун: МОЗ напомнил, чем разрешено торговать
noimageВ МОЗ анонсировали электронный кабинет пациента
noimageДля Киева изменили климатические нормы
noimageЧисло жертв COVID-19 в Киеве превысило 2000
Лента новостей