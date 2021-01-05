На Донбассе пять обстрелов за сутки

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, используя стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. У ВСУ сутки прошли без потерь. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.





"За прошедшие сутки, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня… Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет", – говорится в утренней сводке штаба.





В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, неподалеку Водяного и Лебединского противник вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Гнутово, дважды зафиксировано открытие огня не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.





В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север возле Луганского противник осуществил несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.





Отмечается, что обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.





Отмечается, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.



