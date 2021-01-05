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Новости
Украина
5 января 21, 12:50
В Украине за сутки более пяти тысяч случаев COVID
COVID-19
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Количество выздоровевших более чем в два раза превышает число заболевших. Более 200 человек скончалось.
В Украине за минувшие сутки выявили более пяти тысяч случаев коронавируса, всего заразились 1,083 млн украинцев. Об этом во вторник, 5 января, сообщает министр здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"5334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника", - отметил глава Минздрава.

По его данным, также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1280 человек;
летальных случаев - 202;
выздоровели - 13 850 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 39 286 (в том числе методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 083 585 человек;
выздоровели - 747 408 человек;
летальных исходов - 19 129;
проведено ПЦР-тестов - 5 645 178.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях", - отметил министр.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 846 случаев;
Винницкая область - 76 случаев;
Волынская область - 86 случаев;
Днепропетровская область - 320 случаев;
Донецкая область - 269 случаев;
Житомирская область - 77 случаев;
Закарпатская область - 65 случаев;
Запорожская область - 418 случаев;
Ивано-Франковская область - 61 случай;
Киевская область - 266 случаев;
Кировоградская область - 25 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Львовская область - 371 случай;
Николаевская область - 87 случаев;
Одесская область - 682 случая;
Полтавская область - 376 случаев;
Ровенская область - 137 случаев;
Сумская область - 59 случаев;
Тернопольская область - 53 случая;
Харьковская область - 313 случаев;
Херсонская область - 84 случая;
Хмельницкая область - 40 случаев;
Черкасская область - 376 случаев;
Черновицкая область - 127 случаев;
Черниговская область - 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Источник: https://korrespondent.net/
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