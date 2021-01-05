Число жертв COVID-19 в Киеве превысило 2000

За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умерли 26 человек, а с начала пандемии - 2003. Об этом во вторник, 5 января, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.





Отмечается, что за сутки обнаружили 846 больных коронавирус, а всего уже 114 369 выявленных больных.





Так, за сутки заболели: 483 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 339 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 10 девочек от 1 до 15 лет и 14 мальчиков от 2 до 15 лет. Заболели, в частности, 33 медики. Госпитализировали 70 пациентов.





Выздоровели за сутки 567 человек. Всего коронавирус преодолели 40921 житель столицы.





В целом по Украине за минувшие сутки выявили более чем на тысячу случаев коронавируса больше, чем днем ранее, - более 5300.



