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Новости
Украина
5 января 21, 12:58
В МОЗ анонсировали электронный кабинет пациента
В МОЗ анонсировали электронный кабинет пациента
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Украинцы смогут заключать декларации с врачом онлайн, а также получат доступ к данным о себе, которые будут храниться в электронном виде.
Минздрав Украины планирует ввести электронный кабинет пациента, в котором бы содержалась вся медицинская информация о человеке. Об этом на брифинге во вторник, 5 января, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Прежде всего, мы хотим внедрить электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом Дия, что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту", - объяснил Степанов.

По его словам, это также позволит заключать декларации с врачом онлайн, а также предоставит доступ к собственным данным.

"В кабинете пациента собрана вся информация относительно вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны", - сказал Степанов.

Он отметил, что Минздрав также хочет избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.

Источник: https://korrespondent.net/
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