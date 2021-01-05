В МОЗ анонсировали электронный кабинет пациента

Минздрав Украины планирует ввести электронный кабинет пациента, в котором бы содержалась вся медицинская информация о человеке. Об этом на брифинге во вторник, 5 января, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.





"Прежде всего, мы хотим внедрить электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом Дия, что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту", - объяснил Степанов.





По его словам, это также позволит заключать декларации с врачом онлайн, а также предоставит доступ к собственным данным.





"В кабинете пациента собрана вся информация относительно вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны", - сказал Степанов.





Он отметил, что Минздрав также хочет избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.



