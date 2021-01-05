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Новости
Украина
5 января 21, 13:02
Адвокаты Антоненко требуют изучения "белорусских пленок"
Андрей Антоненко
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Сторона защиты ветерана АТО Андрея Антоненко выступила с заявлением после публикации записей разговоров предполагаемых организаторов убийства журналиста.
Адвокаты обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко заявили, что появившиеся накануне записи 2012 года, в которых обсуждается намерение якобы главы КГБ Беларуси убить Шеремета взрывчаткой, нуждаются в тщательной проверке. Соответствующее заявление опубликовано на сайте юридической фирмы Сенс Украины.

"Надеемся, это сделают компетентные органы европейских стран, а не украинские фальсификаторы. Сторона защиты уже ведет работу в этом направлении", - говорится в заявлении.

Адвокаты также заявили, что "белорусский след" с учетом политической позиции Шеремета должен быть приоритетной версии расследования, "особенно с учетом того, что убийство произошло 20 июля - в день первой инаугурации Александра Лукашенко в 1994 году - дата, которую тот, по данным СМИ, ежегодно неофициально празднует".

"В случае, если информация подтвердится, это полностью разрушает безумную версию стороны обвинения о неизвестных лицах, которые при избрании исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на "волонтерских группах населения", - подчеркнули юристы.

Защитники заявили, что ранее версия причастности белорусских спецслужб вообще не исследовалась и не рассматривалась.

Комментируя заявление МВС, в котором говорилось, что "белорусская версия" заказчиков убийства не противоречит обвинению, выдвинутому украинским подозреваемым, адвокаты подчеркнули, что в деле отсутствуют какие-либо даже отдаленные намеки на связь обвиняемых с любыми спецслужбами, в том числе иностранными.

Напомним, накануне СМИ опубликовали аудиозаписи, на которых якобы экс-глава КГБ дает задание убить журналиста Павла Шеремета.

Источник: https://korrespondent.net/
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