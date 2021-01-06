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Украина
6 января 21, 09:28
В Украине выявили под 7000 новых заболевших на COVID
COVID
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В Украине – 6991 новых случаев COVID-19.

За минувшие сутки в Украине выявили 6911 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 5334). Об этом написал в Facebook руководитель Минздрава Максим Степанов.

Больше всего новых заболевших зафиксировали в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

За сутки умерли 228 больных COVID-19 (днем ранее – 202). Выздоровели 14 490 пациентов (13 850), были госпитализированы – 2978 (1280).

Сделано 52 968 тестов на коронавирус (39 286). Основным методом ПЦР – 34 938 (24 154), а выявляющим и переболевших методом ИФА – 18 030 (15 132).

За все время эпидемии в Украине коронавирус выявили у 1 090 496 человек: 19 357 из них умерли, 761 898 – выздоровели.

С 8 января в Украине на 16 дней должен вступить в силу ужесточенный карантин. 5 января киевские власти предупредили, что во время локдауна в столице может меняться режим работы транспорта.
liga.net
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