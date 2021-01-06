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6 января 21, 10:56
Ночь перед Рождеством:Традиции и запреты Сочельника 6 января
Сочельник
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Для многих людей Рождественский Сочельник знаменателен тем, что именно в этот день завершается сорокадневный пост.

Рождество Христово - это важный религиозный праздник, но не менее значим Рождественский Сочельник. В ночь с 6 на 7 января необходимо соблюдать все традиции и обычаи праздника, чтобы в течение всего года получать поддержку Высших сил.

Для многих людей Рождественский Сочельник знаменателен тем, что именно в этот день завершается сорокадневный пост.

Традиции и обычаи Рождественского Сочельника 6 января

Самый главный обычай Сочельника связан с употреблением пищи. До появления первой звезды ни один верующий есть не должен. Когда-то появление Вифлеемской звезды возвестило о рождении Иисуса Христа, именно поэтому запрет на трапезу существует по сей день.

- После появления первой звезды вся семья может сесть за стол, но важно, чтобы на нем было не менее 12 блюд. 

- В середине стола обязательно должна быть расположена кутья. Она символизирует жертвенность и пролитую кровь Божьего Сына. 

- Горох традиционно подают в честь возрождения, или, как еще называют, Божьей Весны. 

- Блюда из капусты считаются символом надежды. 

- Также каждая хозяйка обязательно должна порадовать близких борщом, чтобы весь год они были сильными и здоровыми. 

- Голубцы являются знаком любви к Царю Небесному. 

- Жареная или печеная рыба символизировала веру в Богу и христианство.

- Чтобы весь год вас не покидали достаток и благополучие, на столе обязательно должны быть вареники с вашей любимой начинкой.

- Язычники в этот день готовили блины — это блюдо означало Солнце.

- Пироги и другая домашняя выпечка привлекает здоровье. 

- Узвар, или рождественский компот, считается традиционным рождественским напитком. С его помощью вы очиститесь от зла и дурных мыслей.

Помимо 12 основных традиционных блюд вы можете приготовить что угодно. С давних времен хозяйки подают в качестве угощений 6 января холодец, мясные блюда и грибы.

Что можно делать в Рождественский сочельник 6 января 

- Собраться всей семьей на праздничный ужин. Рождество принято встречать в кругу друзей и близких. 

- Высматривать первую звезду. Перед ужином всей семьей выходили во двор, чтобы встретить первую зажегшуюся на небосводе звезду — считалось, что она являлась отблеском Вифлеемской и вестником скорого рождения Христа.

- Поставить в доме елку. Украшенное дерево — один из атрибутов рождественского дня. Верхушку елки украшали звездой, которая символизировала Вифлеемскую.

- Посетить церковь. В Сочельник после трапезы верующие отправлялись на праздничную службу, чтобы встретить Рождество в храме. 

- Колядовать. Хотя праздничные колядки пришли к нам из времен дохристианских, церковь их не возбраняет. Юноши и девушки в старину ходили по домам, пели песни, прославляющие Христа, а хозяева, открывшие колядующим двери, были обязаны их угостить. 

Что нельзя делать в Рождественский сочельник 6 января 

- Носить темную одежду. Встречать Рождество в черном — дурная примета. В этот день принято облачаться в светлую новую и чистую одежду. 

- Ругаться и ссориться. Не следует громко выяснять отношения в столь радостный праздник. 

- Заниматься домашними делами. В Сочельник дома должно быть чисто, но подготовиться следует заранее — 6 и 7 января уборку, стирку, шитье и прочие бытовые дела лучше отложить. Единственное исключение — подготовка блюд к праздничному столу. 

- Отказывать в гостеприимстве. В Сочельник принято привечать всех, даже незваных гостей. Верили, кто не откроет двери своего дома для путника и не угостит его, не будет счастлив весь год. 

Погодные приметы 6 января 

- Ясный день — к богатому урожаю летом. 

- Метель в Сочельник значит, что меда в этом году будет много. 

- Оттепель 6 января — урожая огурцов и проса летом не жди. 

- Видны черные тропинки на снегу — хорошо уродится греча.

- Выпал снег — жди в этом году хороших вестей.
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