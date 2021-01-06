Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.85
USD
28.28
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
6 января 21, 11:10
Украинцев атакует мощная магнитная буря: названа дата
магнитная буря
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Метеорологи предупреждают, что Рождество может стать для многих неспокойным временем

В январе 2021 года украинцев ждут два непростых периода магнитных бурь. Метеорологи предупреждают, что Рождество может стать для многих неспокойным временем, и метеочувствительным людям следует быть к этому готовыми.

Магнитная буря 6 января 2021 начнется утром. На территории Украины ожидаются несильные геомагнитные колебания. Однако, даже такие незначительные толчки могут спровоцировать проблемы со сном, раздражение и усталость.

Магнитная буря будет давить на голову на протяжение нескольких дней, и самый пик ожидается на Рождественский Сочельник (6 января) вечером. В этот день магнитная буря достигнет четырех-пяти баллов.

Магнитную бурю на Рождество, 7 января, метеорологи оценивают в слабые три балла. Многие люди в этот день могут жаловаться на слабость и апатию. Также в этот период у людей возможны головокружения, тахикардия и приступы одышки.

Эксперты рекомендуют ближайшие два дня начинать день с контрастного душа, не отказываться от умеренных физических нагрузок и прогулок перед сном. Не стоит пить много кофе и употреблять алкоголь, следите за своим артериальным давлением, пейте больше воды, мятного чая и натуральных напитков.

По возможности, старайтесь в ближайшие дни не садиться за руль и всегда носите с собой индивидуальный набор лекарств первой необходимости.

Читайте также: Восточный гороскоп на 2021 год Быка по году рождения


Podrobnosti
Ещё по теме:
Откуда пришла традиция наряжать ёлку на Новый Год?
Рождество Пресвятой Богородицы: приметы и запреты
Магнитные бури в августе 2020: как себя защитить?
Магнитная буря подпортит Яблочный Спас
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Что мы знаем про Рождество? (ФОТО)
noimageНочь перед Рождеством:Традиции и запреты Сочельника 6 января
noimageВ Украине выявили под 7000 новых заболевших на COVID
noimageВ Минздраве исключили один из препаратов лечения COVID-19
noimageАдвокаты Антоненко требуют изучения "белорусских пленок"
Лента новостей