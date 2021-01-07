Красивые рождественские колядки

Колядки - одна из главных украинских традиций на рождественские праздники. Колядовать принято с вечера 6 января (Рождественский Сочельник) до вечера 7 января.
Не забудь поздравить своих самых дорогих и любимых людей со светлым праздником Рождества Христова!Свое ближе: рождественские песни и колядки от украинских музыкантов (видео)
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