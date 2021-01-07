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Новости
Украина
6 января 21, 23:07
Красивые рождественские колядки
Рождество-2021
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Лучшие колядки на Рождество-2021 на русском и украинском языке.

Колядки - одна из главных украинских традиций на рождественские праздники. Колядовать принято с вечера 6 января (Рождественский Сочельник) до вечера 7 января.

Не забудь поздравить своих самых дорогих и любимых людей со светлым праздником Рождества Христова!

Свое ближе: рождественские песни и колядки от украинских музыкантов (видео)

Хотите на Рождество порадовать близких и друзей?

Предлагаем вам красивые колядки для детей и взрослых на русском и украинском языках, которые можно легко выучить или воспользоваться нашей шпаргалкой.
telegraf.com.ua
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