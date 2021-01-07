Красивые рождественские колядки

Колядки - одна из главных украинских традиций на рождественские праздники. Колядовать принято с вечера 6 января (Рождественский Сочельник) до вечера 7 января.

Не забудь поздравить своих самых дорогих и любимых людей со светлым праздником Рождества Христова!

Хотите на Рождество порадовать близких и друзей?

Предлагаем вам красивые колядки для детей и взрослых на русском и украинском языках, которые можно легко выучить или воспользоваться нашей шпаргалкой.