На Донбассе пять обстрелов за сутки

Сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные открывали ответный огонь. Об этом в четверг, 7 января, сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.





Так, в районе Водяного на Приазовском направлении противник несколько раз открывал огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также огневая активность была замечена и недалеко от населенного пункта Опытное.





"Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Гнутово - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.





Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях, военные открывали ответный огонь.





В пресс-центре также отметили, что с начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.





Напомним, на протяжении почти всего вторника соблюдался режим тишины, но вечером сепаратисты его четырежды нарушили.



