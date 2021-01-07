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Украина
7 января 21, 13:38
На Донбассе пять обстрелов за сутки
Донбасс
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Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях сепаратистов, которые пять раз нарушали "перемирие" на Донбассе.
Сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные открывали ответный огонь. Об этом в четверг, 7 января, сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

Так, в районе Водяного на Приазовском направлении противник несколько раз открывал огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. Также огневая активность была замечена и недалеко от населенного пункта Опытное.

"Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Гнутово - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях, военные открывали ответный огонь.

В пресс-центре также отметили, что с начала текущих суток, 7 января, наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, на протяжении почти всего вторника соблюдался режим тишины, но вечером сепаратисты его четырежды нарушили.

Источник: https://korrespondent.net/
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