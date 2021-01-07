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Новости
Украина
7 января 21, 13:41
В Украину спустя пять лет возвращаются моряки из Ливии
корабль
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Они были задержаны властями Ливии по подозрению в контрабанде в феврале 2016 года. Украинские дипломаты не переставали ходатайствовать о них.
Четверо украинских моряков - членов экипажа танкера Captain Khayyam, который по подозрению в контрабанде нефтепродуктов арестовали в Ливии в 2016 году, возвращаются в Украину. Об этом в четверг, 7 января, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"В Украину возвращаются четыре украинских гражданина - члена экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года. Моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в пути домой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 года ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

"Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям. Президент Владимир Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что наконец они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких", - говорится в сообщении.

Также Глава государства поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым возвращение украинцев домой стало возможным.

"Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать. Потому что государство существует для гражданина, для защиты его права и свободы. А граждане защищают нашу страну. Именно так и должно быть", - отметил Президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также держит процесс возвращения моряков под контролем.

Источник: https://korrespondent.net/
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