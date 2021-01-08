Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
8 января 21, 08:47
Украинские военнослужащие открыли ответный огонь на Донбассе
ООС
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Боевых потерь за 7 января нет, сообщили в штабе ООС.

Украинские военнослужащие в Рождество открыли ответный огонь на Донбассе. Об этом утром 8 января сообщили в пресс-центре штаба ООС.

- За прошедшие сутки, 7 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня… На обстрелы противника наши защитники открыли огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет, - сказано в Фейсбук.

По информации ООС, 7 и 8 января противник стрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от Луганского, Водяного, Авдеевки, Гранитного, населенного пункта Хутор Вольный, а также в пригороде Попасной.

Режим прекращения огня официально действует на Донбассе с 27 июля 2020 года. В новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский назвал его неидеальным, но самым длительным с 2014 года.
kp.ua
Ещё по теме:
В Донбассе противник четыре раза открывал огонь
Сутки ООС: восемь обстрелов, ранен боец
Сутки в ООС: девять обстрелов, без потерь у ВСУ
Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранены два бойца ВСУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Что нельзя делать?
noimageИнтенсивность обстрелов на Донбассе выросла
noimageПрирост COVID упал после четырех дней роста - МОЗ
noimageВ Украине начался ужесточенный карантин
noimage9 депутатов Рады пропустили 90% заседаний ВР
Лента новостей