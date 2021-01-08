Украинские военнослужащие открыли ответный огонь на Донбассе

Украинские военнослужащие в Рождество открыли ответный огонь на Донбассе. Об этом утром 8 января сообщили в пресс-центре штаба ООС.

- За прошедшие сутки, 7 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня… На обстрелы противника наши защитники открыли огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет, - сказано в Фейсбук.

По информации ООС, 7 и 8 января противник стрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от Луганского, Водяного, Авдеевки, Гранитного, населенного пункта Хутор Вольный, а также в пригороде Попасной.

Режим прекращения огня официально действует на Донбассе с 27 июля 2020 года. В новогоднем обращении президент Украины Владимир Зеленский назвал его неидеальным, но самым длительным с 2014 года.