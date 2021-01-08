Прирост COVID упал после четырех дней роста - МОЗ

После четырех дней роста суточный прирост коронавируса в Украине снизился, свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 8 января.

Так, за минувшие сутки выявили 5 676 случаев COVID-19, тогда как днем ранее было почти 9 тысяч.

С начала пандемии в Украине уже 1 105 169 случаев заболевания, из них 778 345 пациентов выздоровели (+5131 за сутки), 19 588 - умерло (+83).

Стоит отметить, что за минувшие сутки проведено всего 20192 тестирования, тогда как днем ранее было гораздо больше - 54438. За все время сделал 5 733 555 тестирований.





Динамика COVID-19 по регионам:





Киев - 438

Винницкая область - 107

Волынская область - 107

Днепропетровская область - 376

Донецкая область - 384

Житомирская область - 358

Закарпатская область - 96

Запорожская область - 358

Ивано-Франковская область - 106

Киевская область - 371

Кировоградская область - 8

Луганская область - 113

Львовская область - 331

Николаевская область - 418

Одесская область - 274

Полтавская область - 115

Ровенская область - 146

Сумская область - 235

Тернопольская область - 101

Харьковская область - 191

Херсонская область - 192

Хмельницкая область - 263

Черкасская область - 146

Черновицкая область - 152

Черниговская область - 290





Напомним, с 8 января в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения.



