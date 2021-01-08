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8 января 21, 11:04
Интенсивность обстрелов на Донбассе выросла
Донбасс
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Накануне сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, еще четыре нарушения зафиксировано уже с начала текущих суток.
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 8 обстрелов, еще 4 - с начала текущих суток. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в пятницу, 8 января.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Вблизи Хутора Вольного зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Водяного противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой зафиксировано применение ручного противотанкового гранатомета, у Гранитного - автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

С начала текщих суток на Приазовье противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

Отмечается, что военные открывали ответный огонь, боевых потерь нет.

Источник: https://korrespondent.net/
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