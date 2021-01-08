Интенсивность обстрелов на Донбассе выросла

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 8 обстрелов, еще 4 - с начала текущих суток. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в пятницу, 8 января.





В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Вблизи Хутора Вольного зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.





В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток неподалеку Водяного противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой зафиксировано применение ручного противотанкового гранатомета, у Гранитного - автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.





С начала текщих суток на Приазовье противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.





Отмечается, что военные открывали ответный огонь, боевых потерь нет.



