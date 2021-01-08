8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Что нельзя делать?

В праздник Собор Пресвятой Богородицы православные чествуют мать Иисуса Христа Деву Марию.
Также начинаются святки, которые длятся до самого Крещения 19 января и считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году.
Традиции 8 января - Собор Пресвятой Богородицы
- - 8 января традиционно стараются провести с самыми родными и близкими. Бездетные женщины просят Богородицу, чтобы та даровала им ребенка.
- - Также 8 января в церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников.
- - Еще 8 января девушки начинали гадать на брак, а хозяйки - на урожай. Считалось, что они в этот день самые правдивые и обязательно сбываются.
Что нельзя делать 8 января в Собор Пресвятой Богородицы
- - По поверьям, строго запрещается женщинам в положении и их мужьям работать в этот день, иначе дитя, которое появится на свет, может иметь физические недостатки.
- - Готовить кисель и есть его считалось очень дурной приметой - к покойнику.
- - Еще один строгий запрет касался покупки веревки или других изделий из нее - в противном случае это грозило смертью члена семьи.
- - Чтобы ребенок поскорее вырос и был красивым и удачливым, его поднимали выше головы.
- - Чтобы обезопасить свой дом от беды и несчастья, 8 января принято было выносить всю битую посуду и прочий ненужный хлам.
Приметы на 8 января
- - Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным
- - Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером. Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана
- - Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым
- - Колядовщиков, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье
- - Если за окном снег и мороз - примета к тому, что лето будет ненастным и холодным
- - Если утром солнечно и ясно - жди хороший урожай проса
- - Если 8 января пригорела каша - быть снегопадам
- - Стаи ворон летают над головой - будет вьюга
- - Если щебечут синицы - жди ночных заморозков
- - Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет
- - Если услышал пение зяблика - скоро будет оттепель
- - Снег 8 января прилипает к ладоням - жди тепла
- - Северный ветер принесет с собой холод и стужу
- - Если после заката 8 января небо окрашивается в красный цвет - жди лютых морозов
- - 8 января гадания на урожай и брак - самые правдивы.