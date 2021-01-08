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Украина
8 января 21, 12:47
8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Что нельзя делать?
Собор Пресвятой Богородицы
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Наши предки считали, что для каждой женщины Собор Пресвятой Богородицы — не менее важен, чем Рождество Христово
8 января, на второй день после Рождества, православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Собор здесь нужно понимать в значении "собрание верующих". На наших землях праздник называют проще — "Богородица". 

В праздник Собор Пресвятой Богородицы православные чествуют мать Иисуса Христа Деву Марию.

Также начинаются святки, которые длятся до самого Крещения 19 января и считаются одним из самых веселых и радостных периодов в году. 

Традиции 8 января - Собор Пресвятой Богородицы


  • - 8 января традиционно стараются провести с самыми родными и близкими. Бездетные женщины просят Богородицу, чтобы та даровала им ребенка. 
  • - Также 8 января в церквях и домах принято зажигать свечи за упокой, заказывать панихиду и поминать умерших родственников.
  • - Еще 8 января девушки начинали гадать на брак, а хозяйки - на урожай. Считалось, что они в этот день самые правдивые и обязательно сбываются.

Что нельзя делать 8 января в Собор Пресвятой Богородицы 


  • - По поверьям, строго запрещается женщинам в положении и их мужьям работать в этот день, иначе дитя, которое появится на свет, может иметь физические недостатки.
  • - Готовить кисель и есть его считалось очень дурной приметой - к покойнику.
  • - Еще один строгий запрет касался покупки веревки или других изделий из нее - в противном случае это грозило смертью члена семьи.
  • - Чтобы ребенок поскорее вырос и был красивым и удачливым, его поднимали выше головы.
  • - Чтобы обезопасить свой дом от беды и несчастья, 8 января принято было выносить всю битую посуду и прочий ненужный хлам. 

Приметы на 8 января


  • - Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным
  • - Если человек родился 8 января, значит, он будет хорошим мастером. Ему рекомендуется носить алмаз в качестве талисмана
  • - Маленького ребенка в этот день поднимали выше собственной головы, чтобы он рос высоким, крепким, красивым и здоровым
  • - Колядовщиков, пришедших в дом, нужно обязательно впустить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье
  • - Если за окном снег и мороз - примета к тому, что лето будет ненастным и холодным
  • - Если утром солнечно и ясно - жди хороший урожай проса
  • - Если 8 января пригорела каша - быть снегопадам
  • - Стаи ворон летают над головой - будет вьюга
  • - Если щебечут синицы - жди ночных заморозков
  • - Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет
  • - Если услышал пение зяблика - скоро будет оттепель
  • - Снег 8 января прилипает к ладоням - жди тепла
  • - Северный ветер принесет с собой холод и стужу
  • - Если после заката 8 января небо окрашивается в красный цвет - жди лютых морозов
  • - 8 января гадания на урожай и брак - самые правдивы.

Именины отмечают обладатели таких имен: Мария, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Константин.

Помолитесь Деве Марии за хорошую судьбу ваших детей.

Источник: 24tv.ua
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