У половины больных на коронавирус тяжелая форма

По данным на утро субботы, 9 января, в Украине зафиксировали 4 846 новых случаев коронавируса, что на 830 инфицированных меньше, чем сутки ранее.
Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, добавив, что за последние 24 часа COVID-19 заразились 168 детей та 176 медиков.
По опубликованным данным, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.Также за минувшие сутки
Госпитализированы - 2411 человек;
Умерли - 80;
Выздоровели - 7961 человек;
Суточная динамика заболеваемости по регионам:
Киев – 344 заболевших;
Винницкая область – 61;
Волынская – 108;
Днепропетровская – 471;
Донецкая – 189;
Житомирская – 179;
Закарпатская – 55;
Запорожская – 456;
Ивано-Франковская – 133;
Киевская – 375;
Кировоградская – 40;
Луганская – 149;
Львовская – 262;
Николаевская – 416;
Одесская – 299;
Полтавская – 160;
Ровенская – 80;
Сумская – 160;
Тернопольская – 70;
Харьковская – 223;
Херсонская – 44;
Хмельницкая – 47;
Черкасская – 353;
Черновицкая – 147;
Черниговская – 25.
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