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9 января 21, 09:07
У половины больных на коронавирус тяжелая форма
коронавирус
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Обновленная статистика по коронавирусу за сутки, по данным на утро, 9 января

По данным на утро субботы, 9 января, в Украине зафиксировали 4 846 новых случаев коронавируса, что на 830 инфицированных меньше, чем сутки ранее.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, добавив, что за последние 24 часа COVID-19 заразились 168 детей та 176 медиков.

По опубликованным данным, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

Также за минувшие сутки

Госпитализированы - 2411 человек;

Умерли - 80;

Выздоровели - 7961 человек;

Количество тестирований за сутки - 26 494 (в том числе методом ПЦР - 18635, методом ИФА - 7859).

Суточная динамика заболеваемости по регионам:

Киев – 344 заболевших;
Винницкая область – 61;
Волынская – 108;
Днепропетровская – 471;
Донецкая – 189;
Житомирская – 179;
Закарпатская – 55;
Запорожская – 456;
Ивано-Франковская – 133;
Киевская – 375;
Кировоградская – 40;
Луганская – 149;
Львовская – 262;
Николаевская – 416;
Одесская – 299;
Полтавская – 160;
Ровенская – 80;
Сумская – 160;
Тернопольская – 70;
Харьковская – 223;
Херсонская – 44;
Хмельницкая – 47;
Черкасская – 353;
Черновицкая – 147;
Черниговская – 25.

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1110015 человек;

Выздоровели - 786 306 человек;

Умерли - 19 668;

Количество ПЦР-тестов - 5752190.

Отметим, что неутешительной остается статистика по Черкасской области. Если раньше здесь наблюдалось стабильное уменьшение количество инфицированных, то за последние сутки этот регион выбился в топ лидеров по наибольшему кколичеству зараженных COVID-19.

 

Как сообщалось,  с 8 января в Украине начался локдаун, который продлится до 24 января.

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telegraf.com.ua
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