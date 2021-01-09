У половины больных на коронавирус тяжелая форма

По данным на утро субботы, 9 января, в Украине зафиксировали 4 846 новых случаев коронавируса, что на 830 инфицированных меньше, чем сутки ранее.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, добавив, что за последние 24 часа COVID-19 заразились 168 детей та 176 медиков.

По опубликованным данным, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

Госпитализированы - 2411 человек;

Умерли - 80;

Выздоровели - 7961 человек;

Количество тестирований за сутки - 26 494 (в том числе методом ПЦР - 18635, методом ИФА - 7859).

Суточная динамика заболеваемости по регионам: Киев – 344 заболевших;

Винницкая область – 61;

Волынская – 108;

Днепропетровская – 471;

Донецкая – 189;

Житомирская – 179;

Закарпатская – 55;

Запорожская – 456;

Ивано-Франковская – 133;

Киевская – 375;

Кировоградская – 40;

Луганская – 149;

Львовская – 262;

Николаевская – 416;

Одесская – 299;

Полтавская – 160;

Ровенская – 80;

Сумская – 160;

Тернопольская – 70;

Харьковская – 223;

Херсонская – 44;

Хмельницкая – 47;

Черкасская – 353;

Черновицкая – 147;

Черниговская – 25.

За все время пандемии в Украине





Заболели - 1110015 человек;





Выздоровели - 786 306 человек;





Умерли - 19 668;





Количество ПЦР-тестов - 5752190.





Отметим, что неутешительной остается статистика по Черкасской области. Если раньше здесь наблюдалось стабильное уменьшение количество инфицированных, то за последние сутки этот регион выбился в топ лидеров по наибольшему кколичеству зараженных COVID-19.









Как сообщалось, с 8 января в Украине начался локдаун, который продлится до 24 января.

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