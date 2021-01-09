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Украина
9 января 21, 09:19
Боевики отличились наглыми провокациями на Донбассе
оос
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Боевики обстрелами продолжают юлокировать возможность ремонтных работ в районе порыва водовода "Горловка-Торецк"

За сутки пятницы, 8 января, боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, устроив обстрелы ремонтной бригады предприятия "Вода Донбасса", тем самым еще больше усложнив ситуацию с водоснабжением в Донецкой области, жители которой уже пятый день остаются без воды.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Около 11.00 со стороны ЗФ РФ и ее наемников было открыто провокационный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении рабочей бригады, которая осуществляла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, которые были спланированы на участке водопровода "Горловка - Торецк" 8 января", - говорится в сообщении.

В итоге, дабы не подвергать жизнь рабочих опасности, ремонт приостановили. Буквально через час ремонтные работы были продолжены, но боевики снова накрыли район обстрелами.

"Около 14.00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия. Работы были немедленно прекращены", - добавили в ООС, уточнив, что рабочих вывели из опасной зоны.

Боевики обстрелы Донбасс 8 января

Помимо этого, по данным на вечер 8 января, боевики открывали огонь у Водяного, что на Приазовье из 120-ти мм минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов.

"А вблизи Водяного, что недалеко от Донецка, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия", - уточнили военные.

Боевики обстрелы

В свою очередь, боевики группировки "ЛНР" через подконтрольные СМИ заявили о якобы усилении ВСУ позиций в Луганской области и подготовке диверсий на объектах инфраструктуры Донбасса, забыв упомянуть про собственные обстрелы ремонтной бригады на водоводе "Горловка-Торецк".

Боевики обстрелы 8 января

Как сообщалось, ранее в понедельник, 4 января, на водопроводе "Горловка – Торецк" произошла очередная авария. В связи с порывом, без воды остались пять населенных пунктов – Торецк, Зализное, Пивничное, Пивденное и Щербиновка – водоснабжения ждут 38 тысяч жителей.
telegraf.com.ua
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