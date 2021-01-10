Горит магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород

В субботу, 9 января, на магистральном газопроводе неподалеку от города Лубны в Полтавской области произошел взрыв.

Детали произошедшего раскрыли в ЛубныГаз.

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" (Укртрансгаз) произошел взрыв на участке, вблизи с. Калайдинцы", - говорится в сообщении.

Там также предупредили, что в связи с ЧП жителям региона могут отключить газ. Также там призвали население убедиться, что, в случае отключения, все газовые конфорки будут закрыты.

Экс-депутат Игорь Мосийчук, который родился в городе Лубны, сообщил, что от сильного взрыва в домах соседних сел дрожали окна, а в первые минуты после взрыва был слышен сильный гул. По словам политика, одна из версий - взрыв мог произойти в результате нелегальной врезки в газопровод для кражи газа.













В то же время в пресс-службе полиции Полтавской области агентству УНН сообщили, что взрыв, который произошел недалеко от города Лубны Полтавской области, был следствием разгерметизации газопровода. По данным правоохранителей, в настоящее время на месте находятся спасатели и полиция, проходят мероприятия по локализации возникшего пожара. информация о жертвах пока не поступала.





"Чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новаки" и ГРС "Вишневый" Оржица. Список населенных пунктов, отключены или будут отключении от газоснабжения уточняется", - добавили в "ЛубныГазе".





Без газа остались населенные пункты Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельное, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полуниевка.



