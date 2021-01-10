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Новости
Украина
9 января 21, 21:25
Новые правила вызова "скорой" в Украине: что важно знать?
скорая помощь
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С 1 января в Украине действуют новые правила вызова скорой помощи.

Согласно решению Кабмина, теперь в случае вызова "неотложки" к пациенту в критическом состоянии, врачи должны прибыть на место в течение 10 минут. 

Пациент считается находящимся в критическом состоянии, если у него отсутствует или наблюдается неэффективное дыхание, он страдает от массивной кровопотери или же находится в состоянии клинической смерти. 

"Скорая" должна прибыть в течение 20 минут если у пациента наблюдаются нарушения сознания, имеются признаки кровотечения, острого инсульта или инфаркта, а также при расстройствах дыхания. 

В остальных случаях, больному предложат обратиться к семейному врачу. 



Как сообщалось, украинцев в 2021 году ожидает ряд изменений, среди которых повышение минимальных зарплат и рост тарифов на электричество и воду. 
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telegraf.com.ua
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