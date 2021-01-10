Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 января 21, 09:20
Боевики на Донбассе обстреляли ремонтников водоканала
пуля
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На Донбассе пророссийские боевики открыли прицельный огонь по ремонтной бригаде, полиция Донецкой области открыла дело

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли бригаду, которая выполняла ремонтные работы на водопроводе "Горловка – Торецк", полиция открыла дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. 

Обстрел произошел еще 8 января, около 11:00, в районе села Южное Донецкой области. "Представителями незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов совершено обстрел бригады, выполнявшей ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка – Торецк", – говорится в сообщении.

Через некоторое время, когда работы продолжились, несмотря на договоренность о тишине, боевики вновь открыли прицельный огонь по ремонтной бригаде.

23 декабря 2020 года в Кабмине назвали сумму для минимального восстановления Донбасса - необходимо больше $20 миллиардов.
liga.net
Ещё по теме:
Возле Рады провалился асфальт. ФОТО
ОП объяснил причины срыва инспектирования позиций под Шумами
Армения заявила о готовности к переговорам с Азербайджаном
Генштаб ВСУ назвал число потерь на Донбассе с начала 2020 г
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине почти сотня COVID-смертей за день
noimageСутки в ООС: три обстрела, без потерь у ВСУ
noimageВ СНБО назвали главные свойства COVID-вакцины
noimageВзрыв в Лубнах: без газа остались тысячи домов
noimageКак младшие школьники будут учиться во время локдауна?
Лента новостей