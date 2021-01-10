Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 января 21, 14:47
Сутки в ООС: три обстрела, без потерь у ВСУ
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Сепаратисты проявляли огневую активность возле Водяного и Луганского. Украинские военные контролируют ситуацию на востоке Украины.
За сутки, 9 января, на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 10 января;

В частности, сепаратисты открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку Водяного. Также они дважды проявляли вооруженную активность неподалеку Луганского и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Среди наших воинов боевых потерь нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина. Обстановка и в дальнейшем контролируется украинским военными.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
На Донбассе сократилось число обстрелов
Подробности вокруг подаренной Лаврову иконы из Луганска
На Донбассе резко увеличилось число обстрелов
На Донбассе семь нарушений "тишины" за сутки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине почти сотня COVID-смертей за день
noimageВ СНБО назвали главные свойства COVID-вакцины
noimageВзрыв в Лубнах: без газа остались тысячи домов
noimageБоевики на Донбассе обстреляли ремонтников водоканала
noimageКак младшие школьники будут учиться во время локдауна?
Лента новостей