Сутки в ООС: три обстрела, без потерь у ВСУ

За сутки, 9 января, на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 10 января;





В частности, сепаратисты открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку Водяного. Также они дважды проявляли вооруженную активность неподалеку Луганского и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.





"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Среди наших воинов боевых потерь нет", - сказано в сообщении.





С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина. Обстановка и в дальнейшем контролируется украинским военными.



