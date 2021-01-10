В Украине почти сотня COVID-смертей за день

В Украине уже 1115026 случаев коронавируса, из них накануне выявили 5011. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 10 января.





При этом выздоровели уже 791598 украинцев (накануне - 5 292), а скончались 19767 человек (накануне - 99).





Статистика коронавируса по регионам:





Киев - 404

Винницкая область - 69

Волынская область - 124

Днепропетровская область - 240

Донецкая область - 186

Житомирская область - 111

Закарпатская область - 49

Запорожская область - 207

Ивано-Франковская область - 74

Киевская область - 405

Кировоградская область - 85

Луганская область - 142

Львовская область - 326

Николаевская область - 327

Одесская область - 446

Полтавская область - 175

Ровенская область - 159

Сумская область - 149

Тернопольская область - 150

Харьковская область - 344

Херсонская область - 141

Хмельницкая область - 185

Черкасская область - 302

Черновицкая область - 151

Черниговская область - 60





Напомним, что ранее в СНБО назвали главные свойства COVID-вакцины. Вакцины от коронавируса будут работать от восьми месяцев до двух лет, сообщили в Совете нацбезопасности и обороны.



