В Украине почти сотня COVID-смертей за день

В Украине уже 1115026 случаев коронавируса, из них накануне выявили 5011. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 10 января.
При этом выздоровели уже 791598 украинцев (накануне - 5 292), а скончались 19767 человек (накануне - 99).
Статистика коронавируса по регионам:
Киев - 404
Винницкая область - 69
Волынская область - 124
Днепропетровская область - 240
Донецкая область - 186
Житомирская область - 111
Закарпатская область - 49
Запорожская область - 207
Ивано-Франковская область - 74
Киевская область - 405
Кировоградская область - 85
Луганская область - 142
Львовская область - 326
Николаевская область - 327
Одесская область - 446
Полтавская область - 175
Ровенская область - 159
Сумская область - 149
Тернопольская область - 150
Харьковская область - 344
Херсонская область - 141
Хмельницкая область - 185
Черкасская область - 302
Черновицкая область - 151
Черниговская область - 60
Напомним, что ранее в СНБО назвали главные свойства COVID-вакцины. Вакцины от коронавируса будут работать от восьми месяцев до двух лет, сообщили в Совете нацбезопасности и обороны.