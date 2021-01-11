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Украина
10 января 21, 23:31
В Украину идет сильное похолодание
зима
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Советы метеоролога: как подготовиться к похолоданию, что носить и как себя вести.

Погода в Украине возвращается к нормальной зимней, температура начала снижаться - и все уже стращают друг друга небывалыми морозами. Однако метеорологи лишь усмехаются - разве -15 для января - это экстремальная погода? Подробный прогноз погоды на неделю  10 января опубликовала на своей странице в Фейсбук синоптик Наталка Диденко, призвав относиться к похолоданию спокойно и дав советы, что носить и как себя вести.

- "К нам движется страшное похолодание!" Это не я так народ пугаю, а одним таким предложением можно определить трехдневную концентрацию слухов. Конечно, у нас есть гаджеты, которые уже нам рассказали, что будет и 5, и 10 и 15 мороза! И даже гораздо больше холодных градусов! - отметила Диденко, предложив разобраться спокойно и по порядку.

По мнению синоптика, хотя нетрадиционно теплая погода зимой в наших широтах - уже факт, похолодание зимой до -15 градусов - это по-прежнему нормально.

- Следующая неделя действительно приманит в Украину холодную воздушную массу арктического происхождения. Она, арктическая масса, будет заходитть постепенно, снижая температуру воздуха до небольших, а затем в умеренных морозов. А потом и к сильным. Пик похолодания ожидается с 14 по 19 января, в ночные часы вероятны -14...-20 градусов, - предупреждает Диденко.

Поэтому именно на эти даты стоит позаботиться об особом контроле над отоплением, подготовить утепление всеми возможными разумными и, главное, безопасными способами, особенно тщательно проверить состояние автомобиля, чтобы, не дай Бог, не заглохнуть посреди мороза в степи или лесу, запасти зимний омыватель для стекла.

- Наконец-то счастливые владелицы новых меховых шуб получат возможность их выгулять, - веселится синоптик.

Что еще важно сделать в преддверии похолодания 

- Об обуви позаботьтесь особенно - сколько бы шерсти и меха вы не накрутили на шею, если ногам холодно, то такую ​​красоту явно испортит синий нос или посиневшее лицо.

- Купите или подготовьте перчатки из ткани, вязаные, а не кожаные - ими легче смахивать слезу на морозе. 

- В домах также найдите время достать из шкафа толстые носки, "страшные" домашние флисовые штаны и дополнительные одеяла. 

- Рейтузы, штаны и синие спортивки уже уходят в прошлое, не забудьте о термобелье - как раз будет его звездный час. 

Погода в ближайшие дни: где ждать снегопадов

По прогнозу Диденко, в понедельник-вторник, 11-12 января, погоду в Украине будет определять антициклонической поле, поэтому ни "страшных", ни красивых снегопадов не ожидается. Лишь в Крыму возможны осадки и нечто несущественное "полетает в западной части Украины". Днем еще холода не будет, а вот ночь начнет выстуживать окружающую среду.

- 13 января на юго-восток Украины придет циклон, который действительно усложнит там погоду - мокрый снег, снег и даже дождь (потому что днем ​​на юго-востоке еще может быть сравнительно тепло) плюс налипание мокрого снега, гололед, штормовой ветер, - предупреждает синоптик.

Циклон захватит Восток Украины, Днепропетровскую, Сумскую и Запорожье, увлекая за собой осадки и сильный ветер - но быстро оставит пределы страны. В свою очередь, 13-14 января хвосты атмосферных фронтов другого, северного циклона, затронут западные и северные области.

Морозам дают максимум неделю

В то же время заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова отмечает, что новая погодная реальность отличается неустойчивой погодой и резкой сменой температур.

- Стоит тепло, а потом раз – понижение температуры на 10-15 градусов. Причем, не важно, какой сезон. Все сезоны стали неустойчивыми. Возможны экстремальные случаи – сильные осадки, резкие штормовые явления, – говорит она.

Мартазинова прогнозировать, что зимы с колебаниями погоды - это то, к чему надо быть готовым в течение минимум пяти ближайших лет.

- Даже если морозы и будут, то максимум неделю. Вы помните, какая гололедица была недавно? Это сейчас будет более характерно для зимы, – добавила метеоролог.
kp.ua
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