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Новости
Украина
11 января 21, 12:22
Президент Молдовы Майя Санду завтра прибудет в Украину
Президент Молдовы Майя Санду
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Президент Украины Владимир Зеленский 12 января в Киеве проведет переговоры с Президентом Республики Молдова Майей Санду, которая будет пребывать в Украине с официальным визитом.
Об этом сообщается на сайте главы государства.

Сообщается, что по результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов. 

Как сообщалось ранее, на президентских выборах в Молдове в 2020 году по итогам второго тура Санду стала новым президентом Молдовы. Она набрала 57,75% голосов, бывший президент Игорь Додон получил 42,25%. После избрания Санду заявила, что планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. 

Она заявила в интервью DW, что одна из главных задач визита президента Молдовы Майи Санду в Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским – восстановление хороших отношений между странами. 

Источник: https://www.ostro.org/
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