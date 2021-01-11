Президент Молдовы Майя Санду завтра прибудет в Украину

Об этом сообщается на сайте главы государства.





Сообщается, что по результатам переговоров главы государств подпишут ряд двусторонних документов.





Как сообщалось ранее, на президентских выборах в Молдове в 2020 году по итогам второго тура Санду стала новым президентом Молдовы. Она набрала 57,75% голосов, бывший президент Игорь Додон получил 42,25%. После избрания Санду заявила, что планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.





Она заявила в интервью DW, что одна из главных задач визита президента Молдовы Майи Санду в Украину и встречи с президентом Владимиром Зеленским – восстановление хороших отношений между странами.



