Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.28
USD
28.17
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 января 21, 13:42
МОЗ ожидает рост заболеваемости COVID-19 и гриппом
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Во время праздников было большое количество контактов между людьми, из-за чего вырос риск инфицирования, отметил Максим Степанов.
В Украине после новогодних праздников ожидается рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 и гриппом. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает РБК-Украина в понедельник, 11 января.

"У нас были праздники, которые предусматривали большие скопления людей на новогодних елках, во время других празднований. У нас было перемещение граждан. Все эти действия предусматривают большое количество контактов. И как следствие этого большого количества контактов увеличивается риск инфицирования", – сказал Степанов.

В связи с этим в МОЗ прогнозируют рост заболеваемости после новогодних праздников.

"Мы прогнозируем увеличение количества инфицированных. При этом у нас сезонно увеличивается количество больных гриппом. На этой и на следующей неделе мы будем отслеживать увеличение количества больных на грипп", – заявил министр.

Он добавил, что грипп является сезонным заболеванием, которое имеет подобные к коронавирусу осложнения и также передает воздушно-капельным путем.

"Тяжелые больные также нуждаются в госпитализации. Это может привести к достаточно напряженной ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, мы стратегически ввели карантин с 8 по 24 января включительно", – отметил Степанов.

Напомним, за последние 24 часа в Украине выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с начала октября – заболели 4288 человек.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
До 25 процентов ПЦР-тестов могут быть ложноотрицательными
В МОЗ заявили об ухудшении эпидситуации в стране
Минздрав дал рекомендации из-за мутаций COVID-19
В Украине резко вырос суточный прирост COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине проходят протесты против высоких тарифов
noimageГривне предрекают укрепление в 2021 году
noimageНардепов-прогульщиков оштрафовали на 30 млн за год
noimageПродлевать локдаун не планируется - Ляшко
noimageВ Крыму полностью пересохло Аянское водохранилище
Лента новостей