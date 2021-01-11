МОЗ ожидает рост заболеваемости COVID-19 и гриппом

В Украине после новогодних праздников ожидается рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 и гриппом. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает РБК-Украина в понедельник, 11 января.





"У нас были праздники, которые предусматривали большие скопления людей на новогодних елках, во время других празднований. У нас было перемещение граждан. Все эти действия предусматривают большое количество контактов. И как следствие этого большого количества контактов увеличивается риск инфицирования", – сказал Степанов.





В связи с этим в МОЗ прогнозируют рост заболеваемости после новогодних праздников.





"Мы прогнозируем увеличение количества инфицированных. При этом у нас сезонно увеличивается количество больных гриппом. На этой и на следующей неделе мы будем отслеживать увеличение количества больных на грипп", – заявил министр.





Он добавил, что грипп является сезонным заболеванием, которое имеет подобные к коронавирусу осложнения и также передает воздушно-капельным путем.





"Тяжелые больные также нуждаются в госпитализации. Это может привести к достаточно напряженной ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, мы стратегически ввели карантин с 8 по 24 января включительно", – отметил Степанов.





Напомним, за последние 24 часа в Украине выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с начала октября – заболели 4288 человек.



