В Крыму полностью пересохло Аянское водохранилище

В Крыму пересохло Аянское водохранилище , обеспечивавшее пресной водой Симферополь. Соответствующее видео опубликовал офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.





"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - говорится в подписи к видеоролику.













Ранее сообщалось, что в Крыму были вынуждены прекратить начатый в ноябре водозабор из озера в карьере Инкермана под Севастополем, поскольку там закончилась вода.





Напомним, Украина готова поставлять воду в Крым в цистернах в случае признания международными организациями гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



