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Новости
Украина
11 января 21, 13:46
В Крыму полностью пересохло Аянское водохранилище
Аянское водохранилище
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В низине на месте водохранилища осталось немного воды, куда впадает небольшой ручей на месте реки Аян.
В Крыму пересохло Аянское водохранилище , обеспечивавшее пресной водой Симферополь. Соответствующее видео опубликовал офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

"Оккупированный Крым, Аянское водохранилище, которое снабжает водой Симферополь, пересохло. Родная гавань она такая - с привкусом сухости во рту", - говорится в подписи к видеоролику.



Ранее сообщалось, что в Крыму были вынуждены прекратить начатый в ноябре водозабор из озера в карьере Инкермана под Севастополем, поскольку там закончилась вода.

Напомним, Украина готова поставлять воду в Крым в цистернах в случае признания международными организациями гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Источник: https://korrespondent.net/
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