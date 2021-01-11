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Новости
Украина
11 января 21, 13:49
Продлевать локдаун не планируется - Ляшко
Виктор Ляшко
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В Минздраве ожидают стабилизации заболеваемости коронавирусом после локдауна, но не исключают возможность введения каких-либо ограничений в последствии.
В Украине запланирован только один локдаун на осенне-зимний период, продлевать усиленный карантин после 24 января не планируют, но в случае значительного роста заболеваемости коронавирусом дополнительные меры возможны. Об этом в эфире телеканала Еспресо TV заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, согласно моделированию ситуации с коронавирусом, ни продление, ни ужесточение карантина в Украине не предусматривается.

"Великобритания перед вторым локдауном говорила, что мы закрываемся сейчас и откроемся на новогодние праздники. Но у них произошла мутация. Они открылись, неделю побыли без ограничений, и опять же пришлось закрываться. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как и прогнозировалось", - сказал Ляшко.

Он отметил, что с 25 января ожидается стабилизация, а может и снижение уровня заболеваемости коронавирусом.

Согласно данным Минздрава, за минувшую неделю обнаружили 41 063 случая COVID-19 против 47877 неделей ранее, 15 110 человек были госпитализированы, а выписали из больниц 15 882 человека. В больницах находятся 22188 больных коронавирусом.

Источник: https://korrespondent.net/
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