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Новости
Украина
11 января 21, 13:52
Нардепов-прогульщиков оштрафовали на 30 млн за год
Рада
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Народные депутаты, которые пропустили более 30% голосований не получили депутатские выплаты.
Из зарплаты народных депутатов-прогульщиков в прошлом году вычли более 30 млн грн, которые вернули в госбюджет. Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Павел Фролов в эфире телеканала Украина 24.

Он напомнил, что, начиная с текущего созыва парламента, действуют существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседаний комитета.

"Если процент голосований за месяц депутата меньше, чем 70%, то депутат не получает 42 тыс. грн депутатских. Таким образом уже, например, в прошлом году примерно более 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет", - рассказал Фролов, добавив, что ранее такой практики не было.

Ранее Комитет избирателей Украины назвал главных "прогульщиков" года в Раде. Несмотря на карантин, основные тенденции сохранились.

Также в КИУ подсчитали нардепов, которые посетили все заседания парламента в декабре. При этом 20 народных избранников за месяц ни разу не явились в Раду.

Источник: https://korrespondent.net/
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