Нардепов-прогульщиков оштрафовали на 30 млн за год

Из зарплаты народных депутатов-прогульщиков в прошлом году вычли более 30 млн грн, которые вернули в госбюджет. Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Павел Фролов в эфире телеканала Украина 24.





Он напомнил, что, начиная с текущего созыва парламента, действуют существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседаний комитета.





"Если процент голосований за месяц депутата меньше, чем 70%, то депутат не получает 42 тыс. грн депутатских. Таким образом уже, например, в прошлом году примерно более 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет", - рассказал Фролов, добавив, что ранее такой практики не было.





Ранее Комитет избирателей Украины назвал главных "прогульщиков" года в Раде. Несмотря на карантин, основные тенденции сохранились.





Также в КИУ подсчитали нардепов, которые посетили все заседания парламента в декабре. При этом 20 народных избранников за месяц ни разу не явились в Раду.



