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Новости
Украина
11 января 21, 13:54
Гривне предрекают укрепление в 2021 году
Гривна
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В первые шесть месяцев 2021 года украинская валюта укрепится до 27,60 гривен за доллар, считают аналитики.
Аналитики прогнозируют укрепление курса гривны в первой половине 2021 года, пишет Reuters.

Это произойдет благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных инвесторов к украинским облигациям

Так, согласно прогнозу, к июню курс гривни составит 27,60 гривен за доллар. Опрошены были 13 аналитиков.

Как пишет Reuters, что в 2020 году иностранные инвесторы сократили свой портфель гособлигаций почти на $2 млрд, или 42%. Но с середины декабря иностранные инвесторы купили облигаций на 10,3 млрд грн ($368 млн).

"Ставки постепенно растут, и растет глобальный интерес к рискованным активам на фоне ожиданий восстановления роста мировой экономики", – считают эксперты из Райффайзен Банка Аваль.

Также аналитики прогнозируют, что экономика Украины вырастет на 4% в 2021 году после снижения на 4,8% в 2020 году. 

Отметим, в 2020 году курс гривны к доллару упал почти на 20% и сейчас находится на уровне 28,15-28,30 за доллар.

Источник: https://korrespondent.net/
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