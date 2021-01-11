В Украине проходят протесты против высоких тарифов

В городах Украины местные жители протестуют против повышения коммунальных тарифов, проходят митинги и перекрытия дорог. Об этом сообщают СМИ.





В Полтаве под зданием областной госадминистрации жители города протестуют против повышения тарифов на коммунальные услуги.





В городе Жмеринка Винницкой области активисты перекрыли международную трассу из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.





Также, в Херсоне возле АО Херсонгаз проходит митинг против повышения тарифов на газ.





В Черновцах возле городского совета и вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 протестующих.





Жители Львова также вышли на акцию протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение.



