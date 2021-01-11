Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.28
USD
28.17
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 января 21, 13:58
В Украине проходят протесты против высоких тарифов
протест
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Жители украинских городов и сел вышли на акции протеста, они требуют отменить повышения тарифов на коммунальные услуги.
В городах Украины местные жители протестуют против повышения коммунальных тарифов, проходят митинги и перекрытия дорог. Об этом сообщают СМИ.

В Полтаве под зданием областной госадминистрации жители города протестуют против повышения тарифов на коммунальные услуги.

В городе Жмеринка Винницкой области активисты перекрыли международную трассу из-за повышения тарифов на коммунальные услуги.

Также, в Херсоне возле АО Херсонгаз проходит митинг против повышения тарифов на газ.

В Черновцах возле городского совета и вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 протестующих.

Жители Львова также вышли на акцию протеста в связи с увеличением тарифов на газоснабжение.


Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Победа Байдена на президентских выборах утверждена
У половины больных на коронавирус тяжелая форма
Власти Индонезии подтвердили авиакатастрофу Boeing 73. ВИДЕО
Новые правила вызова "скорой" в Украине: что важно знать?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Гривне предрекают укрепление в 2021 году
noimageНардепов-прогульщиков оштрафовали на 30 млн за год
noimageПродлевать локдаун не планируется - Ляшко
noimageВ Крыму полностью пересохло Аянское водохранилище
noimageМОЗ ожидает рост заболеваемости COVID-19 и гриппом
Лента новостей