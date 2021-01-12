На Донбассе за сутки 10 обстрелов, у ВСУ потери

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 11 января, 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 12 января.

Все обстрели были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Так, вблизи населенного пункта Пески незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.





В пригороде Авдеевки открывался огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов.





Вблизи Водяного на Приазовье и недалеко от Донецка враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка – еще и из снайперского оружия.





В ответ на вражеские обстрелы украинские воины несколько раз открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.





Также неподалеку Красногоровки был обнаружен пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Военным удалось сбить этот беспилотник.





С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, в районе Водяного и Песков был осуществлен обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А возле Песков еще и из автоматических станковых гранатометов.





"На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", – заверили в штабе ООС.





Напомним, за сутки 10 января сепаратисты два раза нарушили режим "тишины". Они применяли гранатометы и пулеметы возле Авдеевки и Водяного. Бойцы ВСУ не пострадали.