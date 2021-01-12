Жертвами коронавируса в Украине стало больше 20 тыс человек

В течение понедельника, 11 января, в Украине было подтверждено 5 116 новых случаев коронавируса, что на 88 больше, чем в предыдущие сутки. Среди заболевших – 131 ребенок и 309 медработников, написал на своей странице в "Фейсбуке" глава Минздрава Максим Степанов.
В больницы за 24 часа было госпитализировано 1 092 заболевших. 184 пациентов скончались, 15 951 - выздоровели. За сутки специалисты сделали 41 682 тестирований (из них методом ПЦР – 23 873, методом ИФА -17 809).
За все время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек, 812 368 выздоровели пациентов, 20 019 - стали жертвами осложнений. ПЦР-тестов проведено -5 805 824.
В последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.Данные по регионам:
областиВинницкая - 121;
Накануне коронавирус впервые обнаружили у горилл. Заболели приматы, проживающей в зоопарке Сан-Диего. Пока из всех признаков болезни у животных – сопли и кашель.