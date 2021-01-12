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Новости
Украина
12 января 21, 09:00
Жертвами коронавируса в Украине стало больше 20 тыс человек
ковид
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После традиционного "воскресного" снижения заболеваемость в стране снова увеличилась.

В течение понедельника, 11 января, в Украине было подтверждено 5 116 новых случаев коронавируса, что на  88 больше, чем в предыдущие сутки.  Среди заболевших – 131 ребенок и  309 медработников, написал на своей странице в "Фейсбуке" глава Минздрава Максим Степанов.

В больницы за 24 часа было госпитализировано 1 092 заболевших. 184 пациентов скончались, 15 951 - выздоровели. За сутки специалисты сделали 41 682 тестирований (из них методом ПЦР – 23 873, методом ИФА -17 809).

За все время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек, 812 368 выздоровели пациентов, 20 019 - стали жертвами осложнений. ПЦР-тестов проведено -5 805 824.

В последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано  в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Данные по регионам: 

г. Киев - 898;

области

Винницкая - 121; 
Волынская - 99; 
Днепропетровская - 267; 
Донецкая - 160; 
Житомирская - 72;
Закарпатская - 134; 
Запорожская - 463; 
Ивано-Франковская - 66; 
 Киевская - 284; 
Кировоградская - 76;
Луганская – 47; 
Львовская - 312; 
Николаевская - 52;
Одесская - 315; 
Полтавская - 520; 
Ровенская - 132; 
Сумская - 152; 
Тернопольская - 83; 
Харьковская - 275; 
Херсонская - 73; 
Хмельницкая - 18;
Черкасская - 306; 
Черновицкая - 184; 
Черниговская - 7.

Накануне коронавирус впервые обнаружили у горилл. Заболели приматы, проживающей в зоопарке Сан-Диего. Пока из всех признаков болезни у животных – сопли и кашель. 
kp.ua
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