Жертвами коронавируса в Украине стало больше 20 тыс человек

В течение понедельника, 11 января, в Украине было подтверждено 5 116 новых случаев коронавируса, что на 88 больше, чем в предыдущие сутки. Среди заболевших – 131 ребенок и 309 медработников, написал на своей странице в "Фейсбуке" глава Минздрава Максим Степанов.

В больницы за 24 часа было госпитализировано 1 092 заболевших. 184 пациентов скончались, 15 951 - выздоровели. За сутки специалисты сделали 41 682 тестирований (из них методом ПЦР – 23 873, методом ИФА -17 809).

За все время пандемии в Украине заболели 1 124 430 человек, 812 368 выздоровели пациентов, 20 019 - стали жертвами осложнений. ПЦР-тестов проведено -5 805 824.

В последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.





г. Киев - 898; области Винницкая - 121; Винницкая - 121;

Волынская - 99;

Днепропетровская - 267;

Донецкая - 160;

Житомирская - 72;

Закарпатская - 134;

Запорожская - 463;

Ивано-Франковская - 66;

Киевская - 284;

Кировоградская - 76;

Луганская – 47;

Львовская - 312;

Николаевская - 52;

Одесская - 315;

Полтавская - 520;

Ровенская - 132;

Сумская - 152;

Тернопольская - 83;

Харьковская - 275;

Херсонская - 73;

Хмельницкая - 18;

Черкасская - 306;

Черновицкая - 184;