В Кабмине предлагают снизить цены на газ на 44%

Глава Минэнерго озвучил предложение ведомства по снижению цен на газ для населения. Так, предлагается с февраля ограничить цену для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб минус" с добавлением предельной наценки поставщиков и зафиксировать такую цену на год.





"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн (за 1000 куб. м), то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", - написал он в Facebook.





По его словам, госкомпания Украздобыча будет продавать поставщикам для "уязвимых" потребителей газ по цене "хаб минус", цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре.





"Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене. Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями, то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие контракты", - добавил Витренко.





Сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения.





"Могут быть "подводные камни", в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет о как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад; желательно еще и привлечь международных партнеров для совместного давления на Газпром и др.", - написал Витренко.





При этом он добавил, что что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке.





Отметим, данный способ снижения цен на газ накануне озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль, но на сколько он поможет уменьшить стоимость он не уточнил.





Как сообщалось, накануне протесты против высоких тарифов прошли в 10 областях.



