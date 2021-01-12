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Новости
Украина
12 января 21, 13:54
В Кабмине предлагают снизить цены на газ на 44%
Витренко
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Предложенный Минэнерго вариант позволит снизить стоимость газа для населения почти в полтора раза, говорит Витренко.
Глава Минэнерго озвучил предложение ведомства по снижению цен на газ для населения. Так, предлагается с февраля ограничить цену для "уязвимых" потребителей уровнем "хаб минус" с добавлением предельной наценки поставщиков и зафиксировать такую цену на год.

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн (за 1000 куб. м), то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", - написал он в Facebook.

По его словам, госкомпания Украздобыча будет продавать поставщикам для "уязвимых" потребителей газ по цене "хаб минус", цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре.

"Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене. Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями, то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие контракты", - добавил Витренко.

Сейчас предложение Минэнерго находится на стадии обсуждения.

"Могут быть "подводные камни", в частности юридические ограничения; важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков; нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет о как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад; желательно еще и привлечь международных партнеров для совместного давления на Газпром и др.", - написал Витренко.

При этом он добавил, что что Минэнерго готово рассмотреть альтернативные предложения, если они лучше и быстрее решают проблемы на рынке.

Отметим, данный способ снижения цен на газ накануне озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль, но на сколько он поможет уменьшить стоимость он не уточнил.

Как сообщалось, накануне протесты против высоких тарифов прошли в 10 областях.

Источник: https://korrespondent.net/
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