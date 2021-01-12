Зеленский: Санду не боится назвать Крым украинским

Президент Владимир Зеленский заявил, что ценит поддержку президентом Молдовы Майей Санду суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, Санду не боится называть Крым украинским. Об этом украинский лидер сообщил во вторник, 12 января, в Twitter.





Глава государства поприветствовал Санду в Киеве и подчеркнул, что это начало новых отношений Украины и Молдовы.





"Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", - написал президент.





Как известно, новая президент Молдовы Майя Санду совершает свой первый зарубежный визит в Украину. На встрече с Зеленским ожидается подписание ряда соглашений.



