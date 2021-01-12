Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.06
USD
28.04
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 января 21, 14:03
Украина ведет переговоры с 15 странами по трудовой миграции
Дмитрий Кулеба
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Если есть основания для длительного пребывания в странах ЕС, то границу можно пересечь, отметил Дмитрий Кулеба.
Власти Украины ведут активные переговоры с 15 странами мира относительно подписания соглашений по трудовой миграции для украинцев. Об этом в эфире Завтрака с 1+1 сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 12 января.

По его словам, о достижении соглашений будет сообщено уже после подписания сделок.

"То, что сейчас люди выезжают, это сезонное явление, никакой новой миграции нет… Европейские страны отгорожены от нас "ковидным" занавесом, но если есть основания для длительного пребывания в странах ЕС, то границу можно пересечь. Но сейчас приближается туристический сезон, поэтому в ближайшее время мы увидим волну открытия новых стран", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что соглашения по трудовой миграции готовятся с государствами Европы, Азии и Персидского залива, но отказался уточнить, о каких именно странах идет речь.


Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Кулеба и новый глава МИД Польши провели первый разговор
Известна дата встречи советников "нормандской четверки"
Дмитрий Кулеба о двойном гражданстве
Украина не признала Лукашенко легитимным президентом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский: Санду не боится назвать Крым украинским
noimageВ Киеве началась встреча Зеленского с Санду
noimageВ Кабмине предлагают снизить цены на газ на 44%
noimageКулеба об урегулировании на Донбассе
noimageЖертвами коронавируса в Украине стало больше 20 тыс человек
Лента новостей