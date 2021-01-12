Украина ведет переговоры с 15 странами по трудовой миграции

Власти Украины ведут активные переговоры с 15 странами мира относительно подписания соглашений по трудовой миграции для украинцев. Об этом в эфире Завтрака с 1+1 сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 12 января.





По его словам, о достижении соглашений будет сообщено уже после подписания сделок.





"То, что сейчас люди выезжают, это сезонное явление, никакой новой миграции нет… Европейские страны отгорожены от нас "ковидным" занавесом, но если есть основания для длительного пребывания в странах ЕС, то границу можно пересечь. Но сейчас приближается туристический сезон, поэтому в ближайшее время мы увидим волну открытия новых стран", – сказал Кулеба.





Министр отметил, что соглашения по трудовой миграции готовятся с государствами Европы, Азии и Персидского залива, но отказался уточнить, о каких именно странах идет речь.



