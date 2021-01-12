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Новости
Украина
12 января 21, 18:55
Названа причина смерти молодой военной на Донбассе. фото
Виктория Слободянюк
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Появились подробности смерти военной Виктории Слободянюк

Старший солдат 59-й бригады Виктория Слободянюк, которой не стало 8 января, хотя о ее смерти стало известно только через три дня, покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщает "Суспільне".

Из собственных источников изданию стало известно, что военнослужащая совершила самоубийство в районе расположения своего подразделения в г. Бахмуте. Домой, в село Волчок,откуда Виктория родом, тело привезли в воскресенье, 10 января. Местные жители встречали военную на коленях. В родном селе 29-летнюю Слободянюк и похоронили.

Виктория - мать-одиночка, у нее остались две дочери (2010 и 2012 г.р.) и родители-пенсионеры.

Как сообщалось, ранее имя бойца, погибшего во время обстрела вблизи поселка Пески на Донбассе. Им оказался 37-летний старший солдат ВСУ Олег Андриенко.

Также 29 декабря на Донбассе, в зоне проведения ООС погиб украинский военный Вадим Ефременюк, который также был родом из Винницкой области.
telegraf.com.ua
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