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Новости
Украина
13 января 21, 09:44
В Украине подскочил суточный прирост COVID-19
карантин
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В больницы госпитализировали свыше 2500 человек с коронавирусом. Количество госпитализаций за сутки выросло более чем в два раза.

В Украине за последние 24 часа выявили 6 409 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в среду, 13 января.

"В частности, заболели 187 детей и 367 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали – 2564 человека, летальных случаев – 195, выздоровели – 14 503 человека", – написал Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 130 839 человек, скончались 20 214 пациентов, а выздоровели – 826 871 человек.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Винницкая область - 211
  • Волынская область - 143
  • Днепропетровская область - 105
  • Донецкая область - 189
  • Житомирская область - 101
  • Закарпатская область - 100
  • Запорожская область - 529
  • Ивано-Франковская область – 134
  • Киев - 906
  • Киевская область - 280
  • Кировоградская область - 117
  • Луганская область - 228
  • Львовская область - 277
  • Николаевская область - 172
  • Одесская область - 513
  • Полтавская область - 356
  • Ровенская область - 235
  • Сумская область - 159
  • Тернопольская область - 127
  • Харьковская область - 521
  • Херсонская область - 141
  • Хмельницкая область - 348
  • Черкасская область - 269
  • Черновицкая область - 165
  • Черниговская область - 83

Накануне стало известно, что Степанов настаивает на продлении локдауна в Украине после 24 января в силу целого ряда причин.

Также сообщалось, что в Минздраве ожидают рост заболеваемости COVID-19 и гриппом. Это связано с недавними новогодними праздниками.
Korrespondent
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