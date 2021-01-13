В Украине подскочил суточный прирост COVID-19

В Украине за последние 24 часа выявили 6 409 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно выше вчерашнего показателя. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в среду, 13 января.
"В частности, заболели 187 детей и 367 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали – 2564 человека, летальных случаев – 195, выздоровели – 14 503 человека", – написал Степанов в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 130 839 человек, скончались 20 214 пациентов, а выздоровели – 826 871 человек.
Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Винницкая область - 211
- Волынская область - 143
- Днепропетровская область - 105
- Донецкая область - 189
- Житомирская область - 101
- Закарпатская область - 100
- Запорожская область - 529
- Ивано-Франковская область – 134
- Киев - 906
- Киевская область - 280
- Кировоградская область - 117
- Луганская область - 228
- Львовская область - 277
- Николаевская область - 172
- Одесская область - 513
- Полтавская область - 356
- Ровенская область - 235
- Сумская область - 159
- Тернопольская область - 127
- Харьковская область - 521
- Херсонская область - 141
- Хмельницкая область - 348
- Черкасская область - 269
- Черновицкая область - 165
- Черниговская область - 83
Накануне стало известно, что Степанов настаивает на продлении локдауна в Украине после 24 января в силу целого ряда причин.
Также сообщалось, что в Минздраве ожидают рост заболеваемости COVID-19 и гриппом. Это связано с недавними новогодними праздниками.