Щедрый вечер13 января: народные приметы и запреты

13 января православные вспоминают преподобную Мелании Младшей (384-439). К христианству её привела бабушка по отцу – Мелания Старшая.

По старому стилю это был кануном Нового года, поэтому всегда готовилось угощение. Считается, что чем богаче застолье – тем богаче будет жить человек в этот год. Отсюда и прозвище у праздника – Щедрый вечер.

Перед Старым новым годом принято устраивать щедрование. Этот старинный славянский ритуал представляет собой обход с песнями домов и получение от хозяев угощений. На Маланки всегда щедруют и “водят козу”. Всю ночь ходят по домам, поют щедривки, колядки, частушки. В компаниях обязательно присутствует коза Маланка.

В полночь с деревьев стряхивали снег. Делали это для того, чтобы был хороший урожай фруктов. На Щедрый вечер ворожили и верили, что все предсказания правдивые. Особенно популярны были девичьи гадания на суженого.





Наши предки верили, что согласие на брак данное на Маланки делает семейный союз счастливым и крепким.





Многие люди и по сей день считают 13 число несчастливым. Поэтому в этот день стараются не начинать новых дел, полагая, что они обречены на неудачу.





Чего нельзя делать 13 января?





- Не рекомендуется давать в этот день в долг;





- Нельзя ни на кого обижаться и вспоминать обиды;





- 13 января запрещалось считать мелкие деньги, считалось, что это принесет слезы.





- Женщины и девушки не должны первыми входить в жилище - это считается плохой приметой.





- А еще не произносите в этот день слово «тринадцать», не считайте до тринадцати и не выносите из дома мусор.





Народные приметы:





- Если ночью на небе много звезд, то будет хороший урожай ягод.





- Снег в этот день сулит урожайный год.





- Если погода тёплая, то лето будет дождливым.





- Много инея на деревьях – к хорошему сбору мёда и урожаю зерновых культур.





- Обледенение на деревьях – к урожаю овощей.





- Оттепель – к дождливому лету.





- Вьюга – к богатому урожаю орехов.





- Если ночь ясная и звездная, то люди будут здоровы и счастливы.