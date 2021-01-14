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Украина
13 января 21, 09:53
Щедрый вечер 13 января: народные приметы и запреты
Маланки
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Согласно православной традиции и обычаям предков 13 января отмечают Маланки (Меланки) или Щедрый вечер.

13 января православные вспоминают преподобную Мелании Младшей (384-439). К христианству её привела бабушка по отцу – Мелания Старшая.

По старому стилю это был кануном Нового года, поэтому всегда готовилось угощение. Считается, что чем богаче застолье – тем богаче будет жить человек в этот год. Отсюда и прозвище у праздника – Щедрый вечер.

Перед Старым новым годом принято устраивать щедрование. Этот старинный славянский ритуал представляет собой обход с песнями домов и получение от хозяев угощений. На Маланки всегда щедруют и “водят козу”. Всю ночь ходят по домам, поют щедривки, колядки, частушки. В компаниях обязательно присутствует коза Маланка.

В полночь с деревьев стряхивали снег. Делали это для того, чтобы был хороший урожай фруктов. На Щедрый вечер ворожили и верили, что все предсказания правдивые. Особенно популярны были девичьи гадания на суженого.

Наши предки верили, что согласие на брак данное на Маланки делает семейный союз счастливым и крепким.

Многие люди и по сей день считают 13 число несчастливым. Поэтому в этот день стараются не начинать новых дел, полагая, что они обречены на неудачу.

Чего нельзя делать 13 января?

- Не рекомендуется давать в этот день в долг;

- Нельзя ни на кого обижаться и вспоминать обиды;

- 13 января запрещалось считать мелкие деньги, считалось, что это принесет слезы.

- Женщины и девушки не должны первыми входить в жилище - это считается плохой приметой.

- А еще не произносите в этот день слово «тринадцать», не считайте до тринадцати и не выносите из дома мусор.

Народные приметы:

- Если ночью на небе много звезд, то будет хороший урожай ягод.

- Снег в этот день сулит урожайный год.

- Если погода тёплая, то лето будет дождливым.

- Много инея на деревьях – к хорошему сбору мёда и урожаю зерновых культур.

- Обледенение на деревьях – к урожаю овощей.

- Оттепель – к дождливому лету.

- Вьюга – к богатому урожаю орехов.

- Если ночь ясная и звездная, то люди будут здоровы и счастливы.
telegraf.com.ua
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