Степанов отказался от идеи продления карантина

Выступивший накануне за продление локдауна после 24 глава Минздрава Максим Степанов в среду, 13 января, заявил, что ограничения продлевать не будут. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1.





Буквально накануне вечером Степанов заявил, что вместе с ведущими эпидемиологами Украины он настаивает на продлении локдауна после 24 января именно при нынешних обстоятельствах в силу ряда причин.





"У нас в стране на сегодняшний день карантин установлен до 28 февраля с определенным периодом усиленных ограничений от 8 до 24 января. Это такой режим. Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину. Тогда, в зависимости от эпидемиологической ситуации, определяют тот или иной уровень ограничений", - сказал министр.





При этом он заверил введенные до 24 января ограничения отменены не будут.





"В таком режиме, который действует до 24 января, (продлевать - ред.) даже мысли нет такой. Это должно быть логично и соответствовать законам эпидемиологии", - подчеркнул Степанов.





Вместе с тем, министр отметил, что локдаун может быть введен повторно, если "будет сверхкритическая ситуация".





"Если будет резкий рост заболеваемости коронавирусом. Речь идет о возможностях медицинской системы. Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тысяч больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью он происходит", - добавил глава МОЗ.





Действующий локдаун призван уменьшить количество контактов после новогодних и рождественских праздников, напомнил он.



