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Новости
Украина
13 января 21, 15:13
Дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы закрыто – СМИ
Ермак
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СБУ начала расследование возможной госизмены Ермака и Кучмы в мае 2020 года после обращения в суд нардепа Вятровича.
СБУ больше не расследует дело по факту возможного совершения государственной измены представителями украинской делегации на переговорах в Минске. Об этом в среду, 13 января, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины закрыло уголовное производство по факту возможного совершения экс-главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и главой Офиса президента Андреем Ермаком государственной измены", – говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2020 года стало известно, что СБУ расследует возможную госизмену Ермака и Кучмы. Тогда нардеп Владимир Вятрович опубликовал ответ из спецслужбы, в котором говорилось о возбуждении соответсвующего уголовного дела. По его словам, он принудил СБУ открыть дело через суд.

Речь идет о встрече ТКГ в Минске 11 марта 2020 года, на которой при участии Ермака и Кучмы, а также заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, и введения "консультативного совета", в состав которого должны были входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии. Позже Ермак исключил прямые переговоры с сепаратистами в "консультативном совете".

Источник: https://korrespondent.net/
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