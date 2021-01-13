Дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы закрыто – СМИ

СБУ больше не расследует дело по факту возможного совершения государственной измены представителями украинской делегации на переговорах в Минске. Об этом в среду, 13 января, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.





"Главное следственное управление Службы безопасности Украины закрыло уголовное производство по факту возможного совершения экс-главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и главой Офиса президента Андреем Ермаком государственной измены", – говорится в сообщении.





Напомним, в мае 2020 года стало известно, что СБУ расследует возможную госизмену Ермака и Кучмы. Тогда нардеп Владимир Вятрович опубликовал ответ из спецслужбы, в котором говорилось о возбуждении соответсвующего уголовного дела. По его словам, он принудил СБУ открыть дело через суд.





Речь идет о встрече ТКГ в Минске 11 марта 2020 года, на которой при участии Ермака и Кучмы, а также заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, и введения "консультативного совета", в состав которого должны были входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии. Позже Ермак исключил прямые переговоры с сепаратистами в "консультативном совете".



