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Новости
Украина
13 января 21, 15:14
Курс доллара в обменниках упал ниже 28 гривен
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Американская и европейская валюты дешевеют в обменных пунктах несколько дней подряд. Официальный курс гривны укрепляется.
С начала недели в Украине продолжает снижаться курс доллара. По состоянию на среду, 13 января, курс американской валюты в покупке упал ниже 28 гривен, свидетельствуют данные BIN.ua.

Так, курс продажи наличного доллара снизился на 8 копеек до 28,22 UAH/USD, курс покупки - также на 8 копеек до 27,96 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на те же 8 копеек до 33,83 UAH/EUR, курс продажи - до 34,34 UAH/EUR.

Национальный банк укрепил курс гривны к доллару на 13 января на 20 копеек - до 28,04 за доллар.

Отметим, в 2020 году курс гривны к доллару упал почти на 20%, но в первом полугодии 2021 года украинской валюте прогнозируют укрепление.

Источник: https://korrespondent.net/
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