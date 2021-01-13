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13 января 21, 15:16
COVID в Киеве: 864 пациентов в тяжелом состоянии
коронавирус
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В столице не падает число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии, но немного снизилось количество госпитализаций.
В Киеве немного уменьшилась количество больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. Но не уменьшается количество пациентов в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 13 января, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1393 больных коронавирусом. Из них 5 детей. 864 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1170 человек. На аппаратах ИВЛ - 32 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - около 36%", - написал он.

Кличко отметил, что в праздничные дни в столице было гораздо меньше обращений для тестирования на коронавирус. Тестировали, в основном тех, кто нуждался в госпитализации.

Также он сообщил, что за минувшие сутки в столице обнаружили 906 больных коронавирусом. Подтвержденных случаев заболевания в городе уже 119 392.

Так, заболели: 497 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 375 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 19 девочек от 1 месяца до 14 лет и 15 мальчиков от 1 месяца до 16 лет. Заболели, в частности, 25 медиков. Госпитализировали 72 пациента. 

За сутки умерли 13 человек. Всего за период пандемии в столице 2128 летальных случаев. Выздоровели за сутки 848 человек. Всего коронавирус преодолели 44 828 жителей столицы.

Источник: https://korrespondent.net/
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